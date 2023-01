El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres / @EP

El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha mostrat aquest dimecres el seu agraïment per la repatriació de dues dones espanyoles amb diversos menors a càrrec seu que s'havien casat presumptament amb gihadistes i que procedien de camps de refugiats a Síria.

"És una mica d'agrair. Hem demanat a la comunitat internacional, especialment a aquells països occidentals que tenen (en camps de refugiats a) ciutadans --en particular quan aquests ciutadans són dones i nens-- que facin tot el possible per repatriar-los", ha explicat el portaveu de Guterres, Stéphane Dujarric, en una roda de premsa.

"Les condicions als campaments són gairebé inhumanes i extremadament desafiants, i cada país té una responsabilitat envers els seus propis ciutadans", ha destacat Dujarric.

Les dues dones que van arribar a Espanya dilluns a la nit són Yolanda Martínez, que té quatre fills, i Luna Fernández , que va arribar a Espanya amb nou nens.

Un funcionari del Ministeri d'Afers Estrangers va visitar abans de l'estiu espanyoles vinculades amb Estat Islàmic que romanen als campaments de refugiats al nord de Síria per establir les condicions per a la seva eventual repatriació a Espanya, segons van confirmar a Europa Press fonts diplomàtiques .