La Manada: Àngel Boza, Antonio Jesús Cabezuelo, José Àngel Prenda, Antonio Manuel Guerrero i Jesús Escudero / @EP

Josele Sánchez, director del diari ultradretà La Tribuna de Cartagena, ha estat condemnat a tres anys de presó i inhabilitació per un delicte contra la integritat moral i un altre de revelació de secrets. Quan va explotar el cas de 'La Manada', el periodista va parlar sobre la víctima i la va qualificar de "borratxa" que "va anar a follar" després de "decidir muntar-s'ho" amb els cinc nois sevillans.

El jutge també conclou que Sánchez "va vellar greument" la víctima amb la intenció de "causar-li mal" a l'hora d'escriure les línies següents el maig del 2018: "Mira, nena, jo no et crec. Tu no vas dir "NO" En cap moment, i, efectivament, no et van violar (…) Anar-se'n amb cinc tipus a un hotel no és per jugar a cartes, vas voler anar de guai i tenir una experiència d'alliberament femení d'aquelles de les quals tant es parla. i fins i tot s'aconsella-ara amb la ideologia de gènere", i va continuar dient "portaves tal borratxera que vas decidir muntar-t'ho amb cinc macarres de merda. Però vas anar a follar, ningú et va obligar, ho vas fer perquè t'ho va demanar el teu cos serrà ".

No content de deixar anar aquestes brutes paraules, també va difondre les dades personals de la víctima i una fotografia del moment de la violació. A la sentència, s'explica que "les expressions són clarament vexatòries, però sobretot és palès aquest caràcter en la publicació del nom, cognoms, domicili, centre d'estudis universitaris de la víctima, etc, ja que per descomptat no tenen completament rellevància per a l'opinió remesa”. Pel que fa a la fotografia, va decidir publicar un moment en què la víctima estava sent obligada a practicar un "petó negre" a un dels condemnats, José Ángel Prenda; foto que, per cert, la noia es va refusar a veure-la durant en judici a l'Audiència de Navarra.

La sentència conclou que Josele Sánchez "va difondre aquests continguts amb intenció de vulnerar la privadesa de la víctima i sabent el seu caràcter il·lícit", malgrat que havia "haver extremat la prudència" a l'hora d'informar i d'emetre les seves opinions sobre el polèmic cas de 'La Manada'.

El jutge reconeix que "és perfectament lícit estar en desacord amb una sentència, però per descomptat no resulta emparada per la llei l'ocupació de termes feridors o lacerants davant de qui resulta ser víctima en un delicte contra la llibertat sexual i menys encara la publicació de fotografies de clar contingut sexual i la difusió de dades didentificació de la víctima ".

El periodista es va basar en l'argument de la "llibertat d'expressió" per justificar-ne la publicació, cosa que no va valer per al magistrat, que va considerar que s'havia publicat la fotografia " sense el consentiment de l'afectada i amb totes les circumstàncies particulars pròpies del cas". A més, el jutge va esgrimir que amb la publicació de la foto "va donar lloc a la cosificació de la víctima , ja que la va convertir en un mer instrument per defensar el caràcter voluntari de l'acte sexual".

La sentència també fa referència alhora que va estar publicat l'article vexatori. Mentre que el periodista va dir que només va estar a internet durant unes hores, la policia va decretar que havia estat durant setmanes, cosa que li va permetre que augmentés considerablement el trànsit a la web. A conseqüència de la publicació, la víctima "va rebre nombrosos missatges anònims a través d'internet (insults, amenaces, muntatges fotogràfics...) , que van afectar el seu estat d'ànim i la situació psicològica i patint ansietat generalitzada".

JOSELE SÁNCHEZ, ULTRADRETA I CRISTIÀ

El periodista es defineix com a "cristià i joseantonià (referència al líder de La Falange)", i admet que la seva estada a la presó val la pena "per portar la contrària a la veritat oficial que s'intenta imposar". És més, anima altres persones que facin els mateixos per lluitar "contra la ideologia de gènere".

De fet, va publicar un vídeo a Youtube en què reafirmava la seva postura i la seva opinió sobre això: "A diferència de la fiscal que em va acusar i del jutge que m'ha condemnat, jo he vist la cinta on es produeixen les relacions sexuals entre ( nom de la jove), que és la víctima suposada i els membres de 'La Manada', que em semblen menyspreables però que en cap cas van ser violadors . Es va tractar d'unes relacions sexuals consentides".

Sánchez conclou dient que desobeirà la resolució del jutge i que continuarà escrivint des de la presó.