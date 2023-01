Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

L'Audiència de Barcelona jutjarà dimarts 17 i dimecres 18 de gener el tinent d'alcalde de Pineda de Mar (Barcelona) Jordi Masnou, la llavors tinent d'alcalde Carmen Aragonés i el cap de la Policia Local, Carles Santacreu, per un presumpte delicte de coaccions contra un hotel del municipi on es van allotjar agents de la Policia Nacional des d'uns dies abans de l'1-O.

A l'escrit d'acusació, el fiscal del Servei d'Odi i Discriminació demana condemnar-los a tres anys de presó i recull que la nit del 2 d'octubre els tres acusats suposadament van entrar a l'hotel, van demanar veure el director i un li va dir que " si no feia fora els policies li tancaria l'hotel l'endemà durant cinc anys".

Una part dels agents de Policia Nacional desplaçats a Catalunya amb motiu de l'1-O es van allotjar en aquest hotel de Pineda de Mar des de finals de setembre i amb la previsió de ser-hi almenys fins al dia 5 d'octubre: es van repartir en dos hotels de la mateixa cadena, amb 268 i 228 policies allotjats a cadascun.

El fiscal recull que l'hostalatge va transcórrer amb normalitat fins a la nit del dia 2, cap a les 21 hores, quan "de manera irregular, sense cita programada i per tant fora de l'agenda oficial" els acusats es van presentar, juntament amb una protesta que va reunir unes 800 persones, a l'hotel on hi havia 268 agents.

S'APROFITAREN DEL SEU CÀRREC



Sobre el cap de la Policia Local, el fiscal destaca que "si bé no vestia uniformat, es va identificar expressament com a tal", i considera que tant ell com la resta d'acusats es van valer del càrrec per aconseguir fer fora els policies de l'hotel.

El fiscal també assenyala que el tinent d'alcalde Jordi Masnou "li va dir que ell era qui hi manava, que si ell deia blanc era blanc", i ho va amenaçar amb el tancament de l'hotel.

Després de l'incident, el gerent de la cadena hotelera va comunicar que havia d'expulsar els agents abans de les 16 hores de l'endemà.

Abans de marxar, l'extinent d'alcalde Carmen Aragonés, "com a manera de dissuadir i acontentar una multitud exacerbada" concentrada davant de l'hotel, va fer unes declaracions a la televisió assegurant que el consistori havia aconseguit un acord amb la direcció dels hotels perquè els policies no s'allotgessin allà, i en què va negar que l'Ajuntament els hagués amenaçat perquè els expulsessin.