Arxiu - Façana de l'Audiència Nacional, a 14 de juny de 2022, a Madrid (Espanya).

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha acordat l'obertura de judici oral per a 17 imputats --entre els quals hi ha exalts càrrecs de la Generalitat-- a la peça separada del cas '3 per cent' denominada ' Infraestructures ', a la que s?ha investigat una organització criminal que buscava quedar-se amb contractes públics de l?empresa Gestió d?Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.

La interlocutòria d'obertura de judici oral designa com a òrgan competent per a l'enjudiciament d'aquesta peça la Sala Penal de l'Audiència Nacional i dóna un termini de tres mesos a les defenses per presentar el seu escrit de conformitat o disconformitat amb l'escrit de acusació de la Fiscalia Anticorrupció.

Així, la resolució recull l'escrit d'acusació del Ministeri Públic en què s'acusa els investigats de delictes d'organització criminal, frau les administracions públiques i un delicte continuat de prevaricació.

En aquest escrit del fiscal José Grinda s'interessava la condemna d'aquestes 17 persones amb prou feines que oscil·laven dels 8 anys i 9 mesos als 6 anys i 3 mesos de presó per la seva presumpta participació en aquest acte d'adjudicacions entre el 2008 i el 2015.

QUER I ROSELL, CONSIDERATS LÍDERS



Grinda sol·licita les penes més altes per als que considera líders de l'organització criminal: l'expresident i l'exdirector general de l'empresa pública de la Generalitat Gestió d'Infraestructures, el SAU (GISA), Josep Lluis Quer i Josep Antoni Rosell.

El cartell col·lusori --quan empreses del mateix sector es reparteixen el mercat i impedeixen l'accés de nous competidors-- anomenat 'Nuria Bofill' , que és el que s'ha sotmès a investigació, hauria pretès i aconseguit repartir-se i fixar els preus, de forma indirecta, a les licitacions públiques de certs organismes públics de Catalunya.

Ho feia mitjançant l'establiment o el concert de preus idèntics o molt similars amb l'objectiu d'anul·lar la competència dels no integrants del pacte. Així quedava reflectit, a més, en la interlocutòria de passi a procediment abreujat dictat pel jutge José de la Mata --anterior magistrat del Jutjat Central d'Instrucció número 5-- el juliol del 2020.

El concert dut a terme per aquestes mercantils per pactar el preu de les licitacions hauria comportat l'alteració de les quanties desemborsades per l'Administració Pública pels projectes d'obra pública oferts en què les empreses es presentaven, amb el consegüent perjudici per a les arques públiques, segons De la Mata.

Els integrants d'aquest pacte col·lusori, indicava l'anterior instructor de la causa, van arribar a pactar les normes o directrius a seguir quan optessin a licitacions de certes administracions, amb l'objectiu d'evitar la lliure competència i així obtenir un contracte més beneficiós que aquell que haurien obtingut en condicions d'igualtat, és a dir, si cada mercantil hagués preparat la seva oferta de manera totalment independent.

L'ESCRIT DE FISCALIA



Segons l'escrit de Fiscalia, l'arreglat per aconseguir concursos hauria passat "en connivència amb Quer i Rosell, que exercien els càrrecs de president i director general, respectivament, de l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA), després anomenada Infraestructures de la Generalitat de Catalunya”.

Aquesta organització, afegeix Anticorrupció, va acordar "durant anys les normes o directrius a seguir quan optessin a licitacions de certes administracions, amb l'objectiu d'evitar la lliure competència i, així, obtenir un contracte més beneficiós que aquell que haurien obtingut en condicions d'igualtat , és a dir, si cada mercantil hagués preparat la seva oferta de manera totalment independent”.

"El pacte esmentat anul·lava, per tant, la competència dels no integrants del mateix, i es va anar estenent a diversos organismes públics", explicava el fiscal Grinda, que incidia que els membres d'aquesta organització "es van posar d'acord per defraudar, fonamentalment a GISA, dissenyant i implementant una operació entre Quer i Rosell i la resta de persones acusades, que tenia per objecte l'encaminament dels processos de contractació pública licitats".

Tots dos acusats, continuava Fiscalia, "manipulaven tot el procés d'adjudicació de contractes". "En primer lloc, van modificar l'estructura organitzacional de GISA creant l'Oficina Tècnica d'Avaluació, unitat integrada per una única persona, Cortasa Ferrer, i van generar un pas nou en el procés de valoració d'ofertes als concursos públics, que només depenia de ells".

CAPACITAT PER MODIFICAR LES PUNTUACIONS TÈCNIQUES



Aquesta oficina, explicava el fiscal, "era un òrgan administratiu de GISA creat per Quer i Rosell" la "missió del qual era revisar les propostes de valoració d'ofertes que elaboraven en cada cas els tècnics corresponents de cadascuna de les gerències". "És a dir, tenia la capacitat de modificar les puntuacions tècniques atorgades per les comissions tècniques de valoració, en connivència amb la resta de persones acusades".

Anticorrupció detallava en el seu escrit que "les empreses que participaven del pacte realitzaven intencionada i deliberadament les seves ofertes agrupades en un rang de preus molt restringit, cosa que provocava dos efectes immediats: el primer, expulsar dels concursos les empreses que no estiguessin al pacte, mentre en provocava baixes temeràries.

"I, el segon, passar a fer dependre l´adjudicació de manera pràcticament absoluta de criteris subjectius i judicis de valor de manera que, vist l´entramat establert, implicava que l´adjudicació es verificava a pura voluntat dels acusats Quer i Rosell", afirmava l'escrit.

D'aquesta dinàmica, concloïa Fiscalia, va resultar "perjudicat el patrimoni públic perquè les empreses decidien, sota el control de Quer i Rosell, a quin nivell quedaria situat el preu d'adjudicació i, per tant, les exclusions per baixa temerària, amb els consegüents perjudicis per als interessos patrimonials públics".