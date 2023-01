Diuen que la judicatura està una mica revolta, cosa que és certa. Fins i tot massa exposada als mitjans de comunicació, sense voler? La veritat és que les institucions dels jutges ja fa massa temps que són notícia, per l'actitud d'alguns dels seus membres, per l'ús polític que es fan amb els nomenaments d'alguns càrrecs importants i perquè també més d'un vol que això passi, no cal oblidar-ho. Està polititzada la justícia? Per a una majoria de la ciutadania sí.

Arxiu - Càndid Comte-Pumpit



L'exposició mediàtica de les seves senyories no els afavoreix: la discreció, la bona feina i aplicar justícia és el que se n'espera. La ideologia hauria de formar part de la seva intimitat, i no ser l'excusa perfecta per assolir ascensos a les seves carreres professionals. Com a éssers humans tenen dret a equivocar-se, la grandesa ha d'estar a rectificar i no persistir en l'error, que en tenen.



Aquests dies els mitjans de comunicació es feien ressò de la pugna per presidir el Tribunal Constitucional , que és un òrgan jurisdiccional que no forma part del Poder Judicial. Té competències a tot Espanya i només queda sotmès a la Constitució ia la pròpia Llei Orgànica. El TC és el màxim intèrpret de la Constitució Espanyola i dóna garantia dels drets fonamentals, de les llibertats públiques i de la supremacia de la Constitució. Finalment, després d'una pugna entre els anomenats sectors conservador i progressista, com calia esperar, Cándido Conde-Pumpido ha estat elegit per un marge d'un vot, president del Tribunal Constitucional, en la seva pugna amb una altra magistrada del sector progressista, María Luisa Balaguer , que ha estat recolzada pels conservadors. No s'ha entès gaire que s'hagin presentat dos candidats del mateix sector”. Potser les diferències de criteris entre els dos aspirants han estat el detonant.



Comte-Pumpido segons diuen era el candidat de Pedro Sánchez, mentre que Balaguer, comptava - públicament no- amb el suport d'Unidas Podemos. Tot i que la magistrada ha estat molt unida al socialisme andalús Balaguer és una persona de consens, oberta, amb criteri i una forta personalitat. Progressista, feminista, republicana i marxista, no s'oposa a la monarquia. És una persona de forta conviccions, de caràcter i amb molt de criteri.



Els intríngulis de les negociacions dels càrrecs no sempre es coneixen i, malgrat diguin el contrari, hi ha massa interessos en joc durant una etapa llarga. El TC comptava amb una majoria conservadora que diuen paralitzava amb la seva majoria de vots alguns temes que encara estan per resoldre Ara amb la majoria progressista asseguren que la llista de temes, que és llarga haurà de començar a ser respostos.

El que no s'entén és com no s'ha pogut presentar una sola candidatura de consens entre els dos aspirants. Conde-Pumpido, un gallec de forta personalitat i criteri - inamovible?- davant d'una dona potent que no es rendeix davant de ningú. Sigui com sigui, un altre òrgan important per a aquest país com és el TC queda ja constituït i ara el que li toca és treballar i solucionar la llarga llista de temes que fa anys que no es resolen... Deia Sòcrates que “quatre característiques corresponen al jutge: Escoltar cortesament, respondre sàviament, ponderar prudentment i decidir imparcialment.”. Serà possible?, cal confiar que sigui així, amb dubtes raonables.