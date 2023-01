Una intervenció dels Bombers. Foto: Wikipedia

Els equips de respiració autònoma (ERA) són uns elements clau i vitals en la feina dels bombers. És el que els permet treballar en atmosferes amb nivell reduït d'oxigen o amb presència de gasos tòxics, cosa que passa força sovint en el seu dia a dia.

Precisament per això, Comissions Obreres (CCOO) exigeix que la valoració dels equips de respiració autònoma dels bombers de la Generalitat es faci "amb proves d’estrès rigoroses i periòdiques". De fet, el sindicat denuncia que els ERA han estat motiu de "nombrosos incidents que han posat en risc la vida de diversos professionals" perquè no eren capaços de detectar "quan s'està esgotant l'aire de la bombona".

La norma UNE 137/2007 (de protecció) indica que una baixada del flux de l'aire del tub de respiració en un 10% fa que s'hagi de retirar aquest tub d'aire. Però en els incidents que fins avui en dia han succeït, els companys no han patit una baixada, sinó un tall complet i sobtat d'aquest flux. Això no es produeix si no hi ha algun element en el circuit d'aire que impedeix la total circulació d'aire.

CCOO assegura que té constància de quatre incidents identificats "on el resultat podria haver estat mortal" durant 2022, però assegura que un cas ja s'havia denunciat el 2020.

Per això, des del sindicat exigeixen "fixar les revisions i la traçabilitat dels equips de respiració" i "la caducitat de la part pneumàtica de l'equip, que no hauria de poder superar els cinc anys". CCOO lamenta que alguns dels equips que fan servir efectius dels bombers superen la vintena.

I si els equips estan en mal estat, és un risc per als Bombers, però també per a les persones que els necessiten.

"MANCA CULTURA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS"

En aquest sentit, Jordi Riba, delegat de prevenció de CCOO Bombers, explica a Catalunya Press que hi ha "una manca de cultura de prevenció de riscos laborals". Riba apunta que al cos calen "més recursos humans i materials" i lamenta també que "hi ha una manca de gestió i es van tapant forats".

A més, el delegat sindical apunta que sospiten que la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) podria externalitzar el sistema que verifica que aquests sistemes funcionen. "En molts casos l'externalització significa una solució senzilla, però considerem que és una errada", apunta Riba, que diu que si s'opta per "pagar i externalitzar" el que acaba passant és que "es descarrega de responsabilitats en cas d'un altre accident" Si fos així, la responsable seria l'empresa a qui s'ha fet l'encàrrec i no pas el Departament d'Interior.

Per això, Riba apunta que han demanat una reunió urgent al Comitè de Seguretat i Salut i admet que el tema és "prou greu com perquè pugui haver-hi mobilitzacions" si no se soluciona.