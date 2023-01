Foto: Banc de Sang

El divendres 13 de gener es posarà en marxa una nova edició de la Marató de Donants de Sang de Catalunya, impulsada pel Banc de Sang i Teixits. L'entitat calcula que aquest 2023 caldrà 260.000 donacions per atendre les necessitats dels pacients catalans.

De fet, es calcula que durant aquests dies (la marató durarà fins al dia 20), s'espera que més de 10.000 persones vinguin a donar als principals hospitals catalans ia les més de 60 campanyes mòbils repartides per tot el territori.

Sota el lema Donar sang sona bé , la seva intenció és poder remuntar les reserves de sang, afectades per les festes de Nadal.

La campanya es vertebra a través d'una pàgina web on hi ha missatges de veu de personalitats, com ara Judit Mascó, Albert Espinosa, Jordi Sanchez, Scorpio, entre d'altres, animant a donar sang.