La subdirectora general d'Educació i Formació de la DGT, María José Aparicio, ha afirmat aquest dijous que l'Estratègia 2030 és "molt ambiciosa" perquè ha arribat "en un moment complicat", en què, encara que "de manera lleugera, la tendència dels sinistres vials és a l'alça". "Hem de revertir aquesta tendència de manera immediata", ha manifestat.

AP-7 - Arxiu

Aparicio s'ha expressat així a la conferència internacional 'Educació vial per a l'objectiu zero i un sistema segur', organitzada per la Fundació Mapfre, amb la participació del ministre de l'Interior, la secretària general de la DGT, el president de Mapfre, així com representants del Parlament i la Comissió Europea, entre d'altres.

També ha posat en relleu que l'Estratègia arriba en un moment de "grans canvis" pel canvi climàtic que preval la sostenibilitat sobre altres coses; canvis en les noves formes de mobilitat, amb els patinets o la presència més gran de les bicicletes; els sistemes dajuda a la conducció; "aquest camí lent cap al vehicle autònom que cada vegada és més a prop"; l'envelliment de la població i cada cop més vulnerables als carrers; o “la nova cultura dels joves que són més de compartir menys de propietat privada”.

"Estem en una revolució en la mobilitat, un canvi cultural que exigeix reeducar els uns, educar els altres i posar tot el nostre afany en l'impuls i promoció dels valors de convivència i de respecte" , ha subratllat, per dir després que això és allò que s'ha volgut fer a l'Estratègia.

Aparicio també ha ressaltat que des de fa més de 60 anys són molts els professionals que a Espanya han treballat per portar l'educació viària als nens i joves, i que tot i això el missatge ha arribat sempre "de forma desigual". "El 1961 ja es va establir una ordre del llavors anomenat Ministeri d'Educació Nacional, on s'indicava que s'havien d'impartir les normes de circulació a les aules i fins i tot de forma pràctica a la classe de gimnàstica", ha recordat.

En aquest sentit, María José Aparicio s'ha referit a la reforma recent de la Llei Orgànica d'Educació, que, segons la seva opinió, ha suposat "un canvi transcendental, en passar l'educació viària, d'una assignatura transversal a la pràctica totalitat de les etapes educatives, a una matèria amb objectius específics i avaluable, d'impartició obligatòria” . "Estem davant d'una fita a la seguretat viària, ara el repte és portar-lo a la pràctica entre tots", ha recalcat.

En aquest mateix fòrum, el fiscal de sala de Seguretat Viària de la Fiscalia General de l'Estat (FGE), Luis del Río, ha assegurat aquest dijous que "l'educació és un pilar fonamental per tenir societats cada cop més segures en l'àmbit de la mobilitat".

"Com en qualsevol altra matèria, l'educació és una eina del màxim nivell per aconseguir el progrés i l'avenç cap a un futur millor, cap a una mobilitat que sigui sostenible, saludable i segura", ha defensat Luis del Río.

Així mateix, el fiscal de sala de Seguretat Viària ha posat èmfasi en "la importància de l'educació, sobretot, com a mecanisme de prevenció de delictes vials" perquè, segons ha argumentat, el Dret Penal és "un instrument que quan arriba arriba tard i pot reparar de manera molt limitada els danys que es produeixen a la víctima".

"Es tracta que les persones puguem conviure a ciutats que construïm, que siguin cada vegada més sostenibles i segures i, per tant, que totes les persones puguem conviure amb un grau de benestar cada vegada més gran", ha subratllat el fiscal de sala de Seguretat Viària.

VOLUNTAT POLÍTICA PER AL CANVI



Per part seva, l'eurodiputada Elena Kountoura, ponent de l'últim informe sobre seguretat viària del Parlament Europeu, ha insistit que existeix "un nou objectiu, reduir a la meitat les morts i lesions greus a les carreteres per al 2030". "Una meta en què fracassarem tret que aconseguim trobar la voluntat política per al canvi", ha avisat.

Elena Kountoura ha assenyalat que el Parlament Europeu ha subratllat la necessitat d'incrementar la conscienciació a través de campanyes de sensibilització i educació sobre l'ús segur dels dispositius de mobilitat, amb una atenció especial als usuaris vulnerables de la via pública, com a menors, persones més grans o amb mobilitat reduïda, i que han sol·licitat als Estats membres que impulsin una educació vial de qualitat, "que hauria de començar a l'escola i formar part d'un aprenentatge continu al llarg de tota la vida".

El fiscal de Sala de Seguretat Viària, Luis del Rio, ha moderat la taula rodona 'Perspectiva internacional en la prevenció de



lesions de trànsit', en què han participat David Mooney, director mèdic de Traumatologia del Boston Children's Hospital; Frederico Do Moura, director del Departament Nacional de Trànsit de Brasil; i Rune Elvik, investigador sènior de l?Institut d?Economia de Transport.

AUGMENTAR LA SEGURETAT DEL TRANSPORT



Així, el director mèdic de Traumatologia del Boston Children's Hospital, David Mooney, ha dit que als Estats Units "les lesions de trànsit causen més de la meitat de les morts infantils i que la seva prevenció és fins i tot més urgent en aquest país que als països de la UE". A més, ha assenyalat que per assolir la Visió Zero s'han de superar encara diversos obstacles, com augmentar la seguretat del transport.

A continuació, el director del Departament Nacional de Trànsit del Brasil, Frederico Do Moura, ha presentat el Pla Nacional per a la Reducció de Morts i Lesions en Trànsit (PNATRANS), revisat per més de 100 especialistes i adoptat pel Govern brasiler amb la finalitat de prevenir les morts per sinistres vials i que posa el focus a la seguretat de les vies, els vehicles, l'educació viària i l'assistència a les víctimes. S'estima que aquesta estratègia permetrà salvar la vida de prop de 86.000 brasilers en finalitzar la dècada i assolir així l'objectiu proposat per l'ONU.

Rune Elvik, investigador sènior de l'Institut d'Economia de Transport, ha abordat la situació que viu Noruega, on des de l'any 2000 hi ha hagut una gran reducció del nombre de sinistres de trànsit, i ha explicat que el descens percentual anual després de l'adopció de Visió Zero, com a base de la política de seguretat del transport, ha estat tres vegades més gran (6,4% anual) que abans de l'adopció de Visió Zero (2,1% anual), gràcies en part a nombroses iniciatives innovadores de seguretat vial.

En nom de les víctimes de sinistres, el president de la Federació Europea de Víctimes de Sinistres de Trànsit, Filippo Randi, ha dit que cal que les institucions es comprometin amb la implantació i l'enfortiment d'una formació bàsica obligatòria, tant teòrica com pràctica, per promoure coneixements que es puguin anar renovant amb proves durant tot el cicle vital, i no únicament puntualment per a la consecució del permís de conduir.

Ha apuntat, a més, la necessitat d'apostar per una formació de qualitat, "que transformi normes i prohibicions en valors compartits, com l'autocontrol, l'autoobservació i l'acceptació de les normes de circulació, així com l'obligació de reparar el dany, quan es fa malbé o es treu la vida a causa d'un sinistre de trànsit".

Finalment, la secretària general de la DGT, María Lidón, ha afirmat que "l´educació viària constitueix l´instrument educatiu imprescindible per afavorir una mobilitat més segura, sostenible i saludable" i que cal "seguir avançant en conscienciació viària i en responsabilitat individual, com a elements essencials per frenar el problema de la sinistralitat vial i per a la consecució final de l'objectiu de zero sinistres”.