Ozó troposfèric / @EP

Ecologistes en Acció de Catalunya ha demanat a la Generalitat que actuï contra la contaminació per ozó troposfèric i que aprovi Plans de Millora de Qualitat d'Aire, tal com exigeix la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , la qual obliga a organisme català a elaborar aquests plans.

L'entitat ecologista va valorar la sentència i la va qualificar com a "pionera", ja que demostra "una certa consciència climàtica" per part dels tribunals de justícia i reconeix "per primera vegada el dret de les futures generacions" , tal com ha argumentat Josep Hurtado, el jurista i membre d'Ecologistes en Acció de Catalunya.

Segons la seva opinió, aquesta sentència es converteix en un precedent per a la resta d'onze governs en què s'han incomplert els límits, i els insta a elaborar plans “eficaços” per reduir l'ozó.

Tot i els arguments de l'administració pública, que considerava l'ozó com un contaminant secundari, el TSJC va valorar en la sentència que és "indiferent que sigui de caràcter primari o secundari", ja que es van superar els límits establerts a 12 de les 14 zones des del 2012.



"És indiferent que l'ozó sigui de caràcter primari o secundari, quan està en joc la vida i salut de les persones i la pròpia atmosfera venidora per a les futures generacions, el que cal és actuar en conseqüència, i no escudar-se en aquest tipus de argumentacions", va comentar Hurtado.

Per fer-nos una idea del cost sanitari de la contaminació, l?Estat destina 5 mil milions d?euros, un 0,3% del PIB, segons dades del Banc Mundial.

Sergi Cot, el químic i membre de l'àrea de contaminació d'Ecologistes en Acció de Catalunya, també ha incidit en com afecta aquest contaminant els cultius, ja que "provoca una reducció de l'activitat agrícola i afecta la nostra sobirania alimentària".