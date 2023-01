Renfe / @EP

Renfe ha expedit 295.925 abonaments gratuïts per a viatjar fins al 30 d’abril als serveis de Rodalies de Catalunya. Del total, el 84,2% correspon a rodalia de Barcelona i la resta, 15,8%, a serveis Regionals.

A més dels abonaments gratuïts per a clients recurrents, Renfe ha venut prop de 2.500 títols amb descomptes del 50% d’Avant per utilitzar als serveis de mitjana distància d’alta velocitat. En total, a tota Espanya, Renfe ha expedit més d’un milió d’abonaments per viatjar fins al 30 d’abril als serveis de Cercanías, Rodalies i Mitjana Distància.

MÉS INFORMACIÓ Renfe tornarà des d'aquest dilluns la fiança dels abonaments gratuïts

APP DE CERCANÍAS PER OBTENIR L'ABONAMENT GRATUÏT

L’app de Cercanías permet l’adquisició dels abonaments recurrents per a rodalia de Barcelona, de forma ràpida, senzilla i àgil, generant un codi QR que es descarrega en el telèfon mòbil i que posteriorment podrà utilitzar-se en el control d’accés de les estacions. Per adquirir l’abonament, encara que és gratuït, és necessari dipositar una fiança en el cas de rodalia de Barcelona i de 20 euros per als serveis Regionals.

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA

Als viatgers que hagin utilitzat l’abonament gratuït per als serveis de Rodalies de Catalunya i que hagin complert les condicions d’ús i van realitzar el pagament amb targeta de crèdit, des del 9 de gener de forma progressiva se’ls està retornant la fiança de forma automàtica. A aquestes persones se’ls reintegrarà al mateix compte a la que tenen vinculada la targeta de crèdit amb la que es va realitzar el pagament.

En cas que els abonaments que van ser adquirits en metàl·lic, els viatgers podran apropar-se des del 15 de gener als punts de venda de les estacions.