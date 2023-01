Arxiu - Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem (TS) ha acordat rebaixar de 13 anys i 6 mesos a 12 anys i 6 mesos la pena de presó que es va imposar a un home condemnat per un delicte continuat d'agressió sexual a la neboda de 8 anys. Els magistrats han estimat pertinent modificar la pena en aplicació de la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual, coneguda com la llei del 'només sí és sí'.

El condemnat --que es quedava amb la seva neboda a les tardes mentre la mare treballava-- va fer tocaments a la menor entre el 2018 i el 2019. La nena va arribar a queixar-se, però l'home li va dir que "o suportava això o la seva mare aniria a presó o passarien altres coses dolentes". La menor presenta símptomes depressius i ha estat derivada a tractament a l'Equip de Menors Víctimes de Violència Sexual.

Tot i els fets considerats provats, el tribunal s'ha vist obligat a rebaixar la pena de presó a l'home en aplicació de la nova reforma del Codi Penal i, per tant, ha modificat la sentència imposada per l'Audiència de Cadis i confirmada pel Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia. Es tracta del cinquè cas de revisió que fa el Suprem i de la sisena rebaixa que aplica.

Després del canvi legal, el delicte d'agressió sexual ha absorbit el d'abús sexual, cosa que significa que un delicte que fins ara recollia una conducta més greu n'incorpori una de menys gravetat, per la qual cosa la forquilla penal també s'ha ampliat per abastar-ho tot el ventall de comportaments penats ara com a agressió sexual.

En una sentència, la Sala Penal ha explicat que en aquest cas de delicte continuat s'ha d'imposar la pena a la meitat superior -que abans de la nova regulació era de 13 anys i 6 mesos a 15 anys i ara és d'entre 12 anys i 6 mesos i 15 anys--.

A més, el tribunal ha subratllat que a la sentència d'instància es va imposar a l'home la pena mínima possible --la de 13 anys i 6 mesos--, per la qual cosa considera que el que és pertinent ara en aquest cas és aplicar la mínima que fixa la llei vigent --12 anys i 6 mesos--. Així, segons els càlculs dels magistrats, correspon rebaixar en un any la pena de presó.

En aquest sentit, el Suprem ha recordat que en virtut del nou text legal --que va entrar en vigor el 7 d'octubre passat-- l'acomodació de la pena és "obligatòria" perquè resulta "més favorable al reu".

"La justificació del principi de retroactivitat de la llei penal més favorable es troba en raons de justícia, ja que és contrari a elementals criteris de justícia que se segueixi aplicant una llei reconeguda com a massa severa", han assenyalat els magistrats.

NOVA PENA D'INHABILITACIÓ



En la resolució, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Ramón Berdugo, el tribunal ha acordat mantenir les penes accessòries establertes a la sentència d'instància, inclosa la prohibició d'acostar-se a la menor oa la casa d'aquesta i de comunicar-s'hi qualsevol via.

Al marge, i en aplicació de la llei del 'només sí que és sí', el Suprem ha afegit una nova pena d'inhabilitació especial per a qualsevol professió, ofici, activitats, siguin o no retribuïts, que comportin contacte regular i directe amb persones menors de edat, per un temps superior a 5 anys al de la durada de la pena de privació de llibertat imposada; és a dir, 17 anys i 6 mesos.