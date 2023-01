Foto: Europa Press

Que la nostra vida en línia sigui segura és una cosa que ens preocupa o, almenys, ens hauria de preocupar. Un univers com el que ofereix Internet és enorme, però inevitablement té associats una sèrie de riscos . En aquest sentit, en el seu darrer butlletí de seguretat, Kaspersky apunta una sèrie d'indicadors que seran els principals reptes per a la nostra privadesa a la xarxa aquest 2023.

De fet, aquest proveïdor multinacional de ciberseguretat vaticina que aquest any veurem la creació d'un mercat encara més divers que rastrejarà millor el compliment de la normativa local. A més, els telèfons es faran servir cada vegada més per pagar i portar documents digitalitzats (com els documents d'identitat i el certificat Covid, entre d'altres) i el metavers serà part de la nostra realitat.

Això fa que tots els dispositius que fem servir i les tecnologies que estan al nostre abast hagin de ser més segures. Repassem, doncs, els reptes que els experts de Kaspersky apunten a l'any que ja està en marxa.

1) El telèfon intel·ligent substitueix el paper. L'ús de telèfons intel·ligents com a suport del que tradicionalment es feia en paper farà un pas endavant. Cada vegada són més usats com a mètode de pagament i es fan servir també per portar documents digitalitzats, com el DNI o el certificat COVID. Això aporta avantatges però també riscos. Un sistema ben implementat per a aquests serveis agilitza la verificació de lusuari, però emmagatzemar tota aquesta informació en un únic punt implica riscos. Ens obliga a ser exigents amb la seguretat dels mòbils i la manera com s'emmagatzemen les dades per preservar la privadesa.

2) El metavers i els seus interrogants. La quantitat de dades que generem en pagaments digitals o mitjançant lús habitual del mòbil permeten extreure conclusions sensibles. Els dispositius intel·ligents a la llar, la videovigilància contínua a les ciutats, els automòbils amb múltiples càmeres, l'adopció d'Internet de les Coses (IoT, per les sigles Internet of Things ) i la digitalització contínua de serveis fan que el concepte de privadesa sigui cosa del passat, almenys a les ciutats. Alhora, el metavers portarà experiències físiques al món virtual. El món en línia s'està apoderant del físic.

3) Assegurances de protecció de dades. De la mateixa manera que hi ha assegurances per a diferents aspectes de la nostra vida analògica, aquests seran fonamentals per frenar les fuites. Tot i que ja existeixen per ressaltar les pèrdues generades pel robatori d'identitat, s'espera un ventall més ampli de possibilitats. Són importants, per exemple, per protegir aspectes com la nostra geolocalització quan fem servir aplicacions per demanar menjar.

4) Els rastrejadors. Moltes pàgines estan plenes de rastrejadors indetectables que recopilen dades de comportament per segmentar la publicitat. Tot i que hi ha molts tipus d'empreses en aquest àmbit d'activitat, el mercat el lideren les gegants, com ara Meta, Amazon o Google. A moltes regions, les autoritats són cada cop més cauteloses a l'hora de compartir dades amb empreses d'altres països. Això empeny les corporacions a confiar en organitzacions d'àmbit local, cosa que té implicacions en la privadesa. Encara que les grans empreses gasten més en seguretat que les petites, no es lliuren de patir bretxes de dades. Per la seva banda, les petites poden resultar menys interessants per als hackers , però també estan menys controlades.

5) Protecció de dades per part de les companyies. Les empreses desenvolupen mesures de ciberseguretat cada cop més integrals, que van des de la protecció de la seguretat del punt final a la detecció i resposta esteses o el seguiment proactiu de les amenaces. Tot i això, les persones segueixen sent la baula més feble de la cadena. Els errors i la mala configuració d'algunes solucions d'emmagatzematge de dades al núvol provocarà fugides de dades i errors humans. Per evitar-ho, les corporacions hauran d'invertir en prevenció de fuites d'informació, així com en una educació de la plantilla per incrementar la conscienciació en matèria de ciberseguretat.