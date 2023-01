Mor un pres de 27 anys a Brians II i el centre penitenciari no avisa la seva família | @ Propies

Ets mare. El teu fill es diu Víctor Campos Vera. És a la presó preventiva d'un any prorrogable a sis mesos més i s'enfronta a una pena de tres o quatre anys. Tu no ho saps, però ell és consumidor. Sobretot pastilles. Ell ho comenta als seus companys presos. Als quals també els diu, alguna vegada, que té ganes de suïcidar-se. Li és complicat conviure amb la sensació d'asfíxia i la violència. Dos atributs que defineix l'experiència al centre penitenciari de Brians II. Els seus companys cada dia ho veuen pitjor: trontolla pels passadissos ia l'hora del sopar s'adorm caient de la cadira . Tot i veure'l en aquesta condició deplorable i perillosa, cap funcionari li brinda assistència. Fan els ulls grossos com si no passés res i es disposen a portar-lo a la seva cel·la.

Cap a les 21 hores del dia 14 de novembre a l'hora del recompte s'activa un codi zero perquè en Víctor ja no respon. Comencen les curses, oxigen, ambulància. Tot en va. En Víctor havia mort. En Víctor havia mort per abandonament. Per desídia. Per manca de cures i datenció de les persones responsables de la seva salut i de la seva vida.

L'endemà no t'avisen que el teu fill ha mort. T'assabentes de la seva mort perquè una altra dona d'un altre pres et truca i t'ho diu . Llavors vas a corre-cuita a la presó i et confirmen el fatal desenllaç dues persones que es troben a la porta. Dues més et porten a una habitació on, el director Juan Carlos Navarro et diu que "ha estat una sobredosi i poca cosa més". En dir-te això comences a desesperar-te i no aconsegueixes entendre res més.

L'associació de Famílies de Presos de Catalunya parla amb la presó per demanar una cita per tal que li donin explicacions del que ha passat a la mare i se li nega. Es posen en contacte amb la Sra. Teresa Capell, cap de Treballadors Socials de Brians II, i els contesta que valoressin si els donen la cita o no . Davant la seva insistència i al·legant que qui ha de valorar si vol o no la reunió és la mare de Victor, finalment aconsegueixen que els donin hora amb el Senyor Navarro.

Passa més d'un mes des de la mort del Víctor. Per fi pots entrar al despatx del director del centre. Vas al costat de Gràcia Amo, una altra de les mares que va perdre el seu fill a la presó. Portes una llista amb set preguntes per fer-li al director i et quedes a la tercera. El senyor Navarro no contesta les preguntes i respon amb evasives. “Ens va fer fora del despatx”, explica Gracia Amo. "Intentem preguntar-li que per què no li havien comunicat quan el seu fill havia tingut sarna o no li ho havien dedicat a temps" continua relatant. "Ell responia que hi havia protocols i vigilància les 24 hores entre altres coses", fets que Gracia Amo titlla de mentida al·ludint que ja els agradaria que "tot això fos veritat però que no sempre ho és".

"No ens va deixar ni acabar l'entrevista", subratlla. "Es va aixecar i ens va dir fora del meu despit assenyalant la porta oberta, ens va fer fora al carrer", apunta. Després de sortir per la porta, "jo li vaig preguntar en veu molt baixa perquè no van avisar aquesta senyora de la mort del seu fill i encara va tenir el valor de dir-nos que l'havien trucat", detalla. " No havia rebut cap trucada, vergonyós que es faci fora del despatx del director de la presó dues mares els fills de les quals han mort allà. És una tremenda falta de respecte cap a una mare que acaba de perdre el seu fill amb 27 anys i una clau falta d'educació cap a totes les famílies. Això no quedarà així pel meu fill que també ho vau matar aquí", diu Gràcia.

Aquesta és la situació que va viure la mare de Víctor Campos Vera. Però com aquesta n'hi ha moltes més. El 2017 Dos reclusos de Can Brians 2 van morir també per sobredosi en un cap de setmana . Aleshores l'origen i la via d'entrada de les substàncies al centre penitenciari encara s'investigava. El 2022, els Mossos d'Esquadra van detenir quatre treballadors de la presó de Brians acusats d'introduir droga al centre penitenciari. Entre els arrestats hi havia quatre treballadors penitenciaris: tres funcionaris de carrera (dos homes i una dona) i un treballador del Centre d´Iniciatives per la Reinserció, el CIRE, el departament dependent de la conselleria de Justícia que s´encarrega d´elaborar els tallers i les activitats per als presos.

En el cas de Víctor encara no se sap quin tipus de substàncies va provocar la seva mort, ja que encara no ha sortit el resultat de la seva autòpsia. Tot i això, la seva situació podria haver tingut un altre desenllaç si els funcionaris testimonis del seu estat "no li haguessin donat l'esquena" assegura Gràcia. "A Brians II hi ha molt dolor, molta falta d'afecte i la gent no es cura sinó que es podreix", conclou.