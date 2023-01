El conseller dEducació, Josep Gonzàlez Cambray / @EP

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha assegurat que es mantindrà l'avanç del curs escolar i estudia la possibilitat de fer coincidir l'inici d'escoles i instituts així com donar a les tardes de setembre un caràcter "més pedagògic".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha defensat que l'avenç del curs escolar "és una bona mesura" per a l'alumnat, i és raonable que escoles i instituts comencin el mateix dia.

"Aquests canvis són imprescindibles. No podem tenir la mateixa escola que fa deu anys", ha avisat Cambray, que ha afegit que parlaran amb la comunitat educatius per acordar com es concretarà l'inici del curs vinent.

També ha explicat que en dues o tres setmanes compartiran amb la comunitat educativa una avaluació externa que han fet sobre aquesta mesura.

Davant la nova convocatòria de vaga del sindicat Ustec-Stes per als dies 25 i 26 de gener , Cambray ha confiat a poder aixecar-la i ha advertit que no entenen "que ara toquin noves mobilitzacions".

I és que, segons Cambray, les negociacions passades amb els sindicats van permetre incorporar més de 3.500 nous mestres a partir d'aquest any, i creu que també s'han donat resposta a totes les reclamacions del curs passat i s'han revertit “totes les retallades, tret de dos que estan calendaritjats".

COMPETÈNCIES



Després de reivindicar la importància d'aprovar els pressupostos del 2023 per al seu departament, ha admès que els últims resultats en competències bàsiques dels alumnes catalans són "dolents", i ho ha atribuït en part a les conseqüències de la pandèmia.

"Ara s'acaben les excuses", ha destacat Cambray, després de precisar que han activat mesures de compensació en matemàtiques, anglès i llengua catalana, les assignatures en què més s'ha notat la baixada.

També s'ha referit a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'ordenar a una escola de Barcelona impartir més hores lectives de castellà a un centre sobre el qual el tribunal no s'havia pronunciat abans que el Govern aprovés la nova normativa que impedeix aplicar la sentència del 25% del castellà.

"El que va fer i TSJC és contradictori, sorprenent i aberrant", ha sostingut el conseller, i per això presentaran els recursos que siguin necessaris, ha dit en les seves paraules.

PARE MANYANET



Sobre el cas del sacerdot de l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu de Barcelona, ha assegurat que el departament s'ha posat en contacte amb l'informàtic que el centre educatiu presumptament va castigar per avisar els Mossos d'Esquadra després de trobar accidentalment 39 gigues de imatges de violacions de menors a lordinador dun exprofessor encara en contacte amb els alumnes.

Pel que fa al temporal del fred que es preveu aquesta setmana, Cambray no creu que els alumnes passin fred, "i menys ara que poden tenir les finestres tancades".