Arxiu - Un AVE de Renfe estacionat en una de les vies de l'estació Porta d'Atocha-Almudena Grans @ep

Renfe ha iniciat aquest dilluns les proves a França dels seus trens AVE , amb vista a iniciar abans de l'estiu les operacions comercials de Madrid i Barcelona a Marsella i Lió, amb parades a Perpinyà, Narbonne, Montpeller, Nimes i Valence.

Així, per primera vegada, un tren operat per Renfe en solitari ha arribat a Lió des de Barcelona, aturant també a Girona i Figueres, segons ha informat l'operador públic espanyol.

La companyia ja ha començat així les 'marxes en blanc', que són la fase de proves consistent a reproduir les característiques del servei comercial, per demostrar la solvència operacional.

Renfe ja compta amb els primers maquinistes habilitats i la resta, fins a completar la plantilla òptima, ho farà de manera progressiva, durant les properes setmanes, mentre que el personal d'intervenció ja ha rebut la formació i habilitació necessàries.

A més, Renfe ha iniciat els tràmits per obrir una sucursal a França, que requerirà l'autorització prèvia del Ministeri d'Hisenda d'aquest país , encara que el Centre de Gestió d'Operacions estarà ubicat a Barcelona.

Amb aquest tràmit, l'empresa espanyola continua treballant per aconseguir el certificat de seguretat per operar a tot França, de la mateixa manera que SNCF, l'operador públic de França, el té a Espanya i ja opera amb Ouigo als dos principals eixos d'alta velocitat, Madrid-Barcelona i Madrid-València.

En una primera fase, posarà en circulació trens d'alta velocitat entre Madrid i Marsella i entre Barcelona i Lió els dies alterns, amb sis circulacions setmanals a cada trajecte. En una segona fase, els trens circularan tots els dies de la setmana i dues vegades al dia, fet que suposa 28 circulacions a la setmana entre els dos trajectes.

TRAVES A FRANÇA



Com ja ha assenyalat l'empresa diverses vegades, les administracions franceses han posat moltes traves a Renfe per poder operar-hi, superant al llarg dels últims anys multitud d'exigències imposades per l'Agència de Seguretat Francesa (EPSF).

A més, a diferència d'Espanya, on el certificat s'estén per operar a tota la xarxa de tot el país, a França el certificat només val per a una línia en concret. Per això, de moment només té els de la xarxa que uneix Perpinyà amb Lió i Marsella.

Fins al 10 de desembre passat i des del 2013, SNCF i Renfe operaven de forma conjunta aquests trajectes transfronterers. Tot i això, la gala va decidir de manera unilateral trencar amb aquesta aliança, precisament quan ja tenia l'autorització per poder operar en solitari a tot Espanya, mentre que Renfe no la tenia a França. A més, ja portava operant a Espanya amb Ouigo des del maig del 2021.

Al mercat domèstic, la decisió de SNCF podria haver perjudicat els trànsits des de Figueres a Girona i Barcelona, atès que la supressió dels serveis El·lipsos (que no circulen des del passat 11 de desembre) restaria circulacions en aquesta línia concreta (Figueres -Barcelona).

Davant d'aquesta situació, Renfe ha adaptat la seva operativa per continuar mantenint el major nombre de places i freqüències als serveis Avant a Girona i Figueres Vilafant, mantenint 13 freqüències per sentit, amb un increment del 15% de les places, suplint així la freqüència que SNCF ha deixat de prestar.