La foto de família després de la reunió. Foto: COCARMI

Després de més d'un any sense trobar-se, dijous passat 12 de gener es va celebrar una reunió entre la Generalitat i el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) . L'anterior vegada que l'administració i la plataforma principal del moviment associatiu de la discapacitat de Catalunya es van veure va ser el 3 de desembre de 2021, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat... de forma telemàtica. Les anteriors trobades, segons expliquen des de COCARMI a Catalunya Press , tampoc van ser presencials, cosa que va obligar la situació sanitària derivada del coronavirus.

"Que no ens veiéssim abans també obeeix als canvis que hi ha hagut recentment a la Generalitat", apunta la seva presidenta, Mercè Batlle . A la trobada, per part del govern de Catalunya, van acudir el president, Pere Aragonès , i el vicepresident i responsable de la Conselleria de Drets Socials, Carles Campuzano .

"El fet que hagi passat més d'un any des de la darrera trobada no és tan important com que no s'hagi avançat res en aquest període", apunta Batlle, que considera que la reunió és una nova primera presa de contacte amb l'executiu d'Esquerra en solitari, davant de qui van tornar a insistir en què, per a ells, és la principal prioritat d'aquest any: el Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat .

"Anem amb un retard de 4 anys", apunta Batlle. De fet, la intenció de COCARMI és tenir el primer esborrany d'aquest document a la reunió que volen tornar a mantenir amb la Generalitat a mitjans d'aquest any. "És un dels compromisos que aconseguim, veure'ns més sovint; la reunió de final d'any hauria de ser de balanç i apuntar reptes futurs, mentre que la d'estiu seria de seguiment", afegeix la presidenta del comitè.

Altres aspectes que l‟entitat que vetlla pels drets de les persones amb discapacitat va plantejar a la Generalitat van ser el Decret del Codi d‟Accessibilitat de Catalunya (també és una prioritat per a aquest 2023), la normativa catalana d‟inserció laboral per al col·lectiu, els canvis en el sistema davaluació i qualificació del grau de discapacitat, millores en làmbit escolar i educatiu i la tramitació del decret sobre assistència personal, entre altres.

ELS PRESSUPOSTOS, CLAU

Tot i això Batlle admet a Catalunya Press que el finançament és bàsic per poder impulsar tot el que necessiten. "Els pressupostos són la clau de tot", valora.

Batllet, que també és vicepresidenta del Consell de la Discapacitat de Catalunya, assegura que COCARMI també ha de ser “un aglutinador” per fer arribar a les institucions les necessitats i peticions de les entitats que representen i donen veu als diferents col·lectius. "Individualment és molt més difícil aconseguir-ho", conclou.