Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu

El tinent d'alcalde de Pineda de Mar (Barcelona) Jordi Masnou i l'extinent d'alcalde Carmen Aragonés, tots dos del PSC, han acceptat un any de presó i un any d'inhabilitació per un presumpte delicte de coaccions contra un hotel del municipi on es van allotjar agents de la Policia Nacional des d?uns dies abans de l?1-O.

Aquest dimarts ha començat la primera sessió del judici a la secció 6 de l'Audiència de Barcelona, i dos dels tres acusats han reconegut els fets i han arribat a un acord amb la Fiscalia, que en un inici els demanava tres anys de presó amb inhabilitació del càrrec.

El tercer acusat, el cap de la Policia Local, Carles Santacreu, no ha reconegut els fets, i per això Fiscalia li segueix demanant els tres anys de presó.

El fiscal explica que, la nit del 2 d'octubre, els tres acusats suposadament van entrar a l'hotel, van demanar veure el director i un li va dir que "si no feia fora els policies, l'hotel l'endemà tancaria l'endemà durant tres". o cinc anys".

Una part dels agents de Policia Nacional desplaçats a Catalunya amb motiu de l'1-O es van allotjar en aquest hotel des de finals de setembre i amb la previsió de ser-hi almenys fins al 5 d'octubre: es van repartir en dos hotels de la mateixa cadena , amb 268 i 228 policies allotjats a cadascun.

El fiscal assegura que l'hostalatge va transcórrer amb normalitat fins a la nit del dia 2, cap a les 21 hores, quan "de manera irregular, sense cita programada i, per tant, fora de l'agenda oficial", els acusats es van presentar, juntament amb una protesta que va reunir unes 800 persones, a l'hotel on hi havia 268 agents.

TESTIMONIS



El gerent de la cadena hotelera ha explicat que la nit del 2 d'octubre "hi havia molta gent a l'hotel, molt embolic, i gent de l'Ajuntament volia desallotjar l'hotel".

"Ells van dir que no podien tenir tanta gent, i que havíem de desallotjar l'hotel. Jo li vaig dir que no podíem fer-ho immediatament, i em van dir que ho havíem de desallotjar l'endemà" , ha afegit.

Després de ser preguntat si li van cridar --tal com ell va declarar davant el Jutjat d'Instrucció--, ha explicat que "el to no era el més adequat, al principi va ser més calmat i es va anar fent més fort".

També ha assegurat que tant ell com el director de l'hotel van signar un document dient que l'Ajuntament els havia "pressionat" per desallotjar els policies.

El director dels dos hotels ha assegurat que van rebre una "visita no programada" dels dos regidors i del cap de la Policia Local, i que es van reunir al seu despatx i li van demanar que desallotgessin els policies.