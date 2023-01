Onades a la platja de la Barceloneta, a dimarts 17 de gener de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya) - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

Les trucades al telèfon d'emergències 112 per incidents relacionats amb el vent a Catalunya s'han duplicat aquest dimarts entre les 14 i les 15 hores, sumant 577 trucades per 441 incidents, ha informat el 112 en una piulada.

En un comunicat, Protecció Civil de la Generalitat ha recordat que manté activada l'alerta del pla d'emergències Vencat i ha detallat que de moment "no hi consta cap incidència greu ni afectacions personals".

La majoria de trucades al 112 han estat per caiguda de branques, tendals, cablejat i altres elements a façanes.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), “la situació es mantindrà les properes hores”.

Els Bombers de la Generalitat, per part seva, han atès 172 avisos per incidències des de l'inici de l'episodi de vent dilluns, la majoria per retirar arbres o branques caiguts a la via o per retirar elements inestables de la via pública o de façanes.



També està activat a Catalunya el pla d'emergències Procicat per onatge, i la previsió és que segueixi aquest dimarts a la tarda amb onades que poden superar els quatre metres d'altura.

Fins ara no hi ha hagut "incidències significatives" relacionades amb l'onatge, però Protecció Civil ha remarcat la necessitat de no acostar-se a espigons, passejades marítimes exposades al mar o camins que passin a prop del lloc on trenquen les onades.