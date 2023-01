El telèfon d'emergències 112 ha rebut 923 trucades per 699 incidències relacionades amb el fort vent . La majoria de les peticions d'ajudes s'han produït per riscos estructurals i obstacles a la calçada, segons afirma Protecció Civil en un tuit recollit per PressDigital .

Gairebé la meitat de les trucades al 112 procedeixen de la comarca del Barcelonès (48,79%), seguit del Vallès Occidental (16,88%) i el Baix Llobregat (15,84%).

Concretament, Barcelona és la ciutat on s'han registrat més trucades al 112 (342 de les 923 registrades).

A continuació podeu consultar la infografia publicada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya: