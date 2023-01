Foto: Europa Press

Els experts que assessoren el Ministeri de Sanitat han decidit recomanar l'eliminació de l'ús obligatori de les màscares al transport públic, fet que suposa un pas més cap a la tornada a la plena normalitat prèvia a l'aparició de la pandèmia el març del 2020.

De fet, encara que el pla inicial era esperar fins al mes de març per ordenar la retirada de l'obligatorietat del seu ús (tot i que viatjant en busos, trens, tramvies i metro cada cop es vegin més usuaris que no la porten), segons ha avançat Veu Pópuli és probable que no esperin fins al tercer mes de l?any.

BONES DADES SANITÀRIES

La decisió la van prendre els ponents que assessoren el Ministeri de Sanitat abans de Nadal d'acord amb les bones dades hospitalàries que hi havia a Espanya, encara que la van deixar sense efecte en espera de conèixer l'evolució de la pandèmia a la Xina, que ha liberalitzat el pla de Covid zero. Tot i que les dades que proporciona el govern xinès són poc fiables per al Ministeri, es creu oportú aplicar ja la mesura i donar per finalitzat el termini que havien donat els experts de la Ponència d'Alertes.

Segons el mateix mitjà, la decisió es podria comunicar la setmana que ve i podria ser una de les darreres decisions que prengui l'actual ministra de Sanitat, Carolina Darias, que serà la candidata del PSOE a l'alcaldia de Las Palmas de Gran Canària.