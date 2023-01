L'Ajuntament de Pineda de Mar. Foto: Wikipedia

Continuen les derivades del cas Pineda de Mar. Després que el passat dimarts 17 de gener dos regidors del PSC acceptessin un any de presó per fer fora policies d'un hotel, aquest dimecres 18 s'ha conegut que un no és militant del partit, de manera que el PSC no el pot sancionar ni cessar.

Com ha avançat El Confidencial, es tracta de Jordi Masnou, actualment tercer tinent d'alcalde del consistori d'aquesta localitat del Maresme, i responsable de les àrees de Reconstrucció, Empresa, Planejament i Grans Projectes.

Després de l'acord aconseguit amb la Fiscalia, quan la sentència sigui ferma, haurà d'abandonar la seva acta de regidor.

L'altra persona que va aconseguir un acord amb la Fiscalia, Carme Aragonès, va abandonar la política fa temps.