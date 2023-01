L'Audiència de Barcelona jutja el cap de la Policia Local de Pineda de Mar (Barcelona) i dos regidors per presumptes coaccions a un hotel que allotjava policies l'1-O. - EUROPA PRESS

El cap de la Policia Local de Pineda de Mar (Barcelona), Carles Santacreu , ha negat que sentís amenaces de regidors del PSC el gerent de l'hotel del municipi que allotjava agents de la Policia Nacional l'1-O durant la reunió --a la que ell també va assistir-- en què el tinent d'alcalde Jordi Masnou presumptament li va dir que, si no feia fora els policies, li tancaria l'hotel.

Santacreu ho ha dit aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona durant la segona sessió del judici per un presumpte delicte de coaccions, en què Masnou i l'extinent d'alcalde Carme Aragonès van reconèixer els fets aquest dimarts i van pactar una condemna d'un any de presó inhabilitació.

En canvi, Santacreu nega les acusacions del fiscal --que ha rebaixat de tres anys a dos i mig la pena que demana per a ell per presumptes coaccions-- i ha assegurat que, si hagués sentit alguna amenaça durant la reunió, "hauria obert diligències ".

Al tràmit de conclusions finals, el fiscal ha afegit una petició alternativa de pena per a Santacreu en cas que el tribunal no el condemni per coaccions: ha sumat l'acusació per "incomplir" amb la seva condició de policia i presumptament no perseguir un delicte que va passar davant seu, i demana als jutges que per aquest delicte el condemnin a 15 mesos d?inhabilitació i una multa de 13.500 euros.

El cap de la Policia Local ha contestat les preguntes de totes les parts excepte de la Fiscalia, ha assegurat que "mirava les necessitats que tenien" els policies allotjats a l'hotel, i ha posat com a exemple que ha habilitat una zona amb cons davant del edifici perquè poguessin aparcar, i ha explicat que en veure que hi havia manifestants al lloc va avisar els Mossos.

"Jo sóc company de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra, i treballo amb la màxima equanimitat i justícia possible" , ha declarat Santacreu.

REGIDORS



Aragonès i Masnou han declarat preguntes del fiscal i de les seves defenses per ratificar que reconeixen els fets dels quals se'ls acusa.

Aragonès ha assegurat que "en cap moment no es va utilitzar l'amenaça" i ha afirmat que l'avís que li podien tancar l'hotel feia referència que no complia diverses normatives.

Per part seva, Masnou ha dit que la situació se'ls va anar de les mans i ha admès que va dir que podien tancar l'hotel durant cinc anys, i ha matisat: "Es va fer esment a les irregularitats en la llicència d'alguns dels hotels. Es va parlar que adequar els hotels podia comportar uns cinc anys. El tancament el podien comportar totes aquestes irregularitats”.

TESTIMONIS



Aquest dimecres també han declarat com a testimonis dos agents de Policia que han afirmat que el cap de la Policia Local feia "contravigilàncies" a l'hotel per saber a quina hora entraven i sortien de l'edifici, cosa que Santacreu ha negat.

Els dos policies van veure la reunió entre els regidors i el gerent de l'hotel des de fora del despatx, que tenia les parets de vidre, però no van sentir què parlaven.

També ha testificat la regidora d'ERC Mònica Palacín, que va estar a la reunió però no està acusada: ha assegurat que ni ella ni Santacreu van parlar dins del despatx i ha dit que va ser una situació "molt tensa" perquè els policies els miraven i enregistraven a través de la vidriera de la sala.