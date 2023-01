Foto: Junta d'Andalusia

Tot i que la setmana d'aquest 16 de gener les temperatures han baixat i diversos llocs de Catalunya han vist com plovia, continua preocupant la sequera. De fet, en la seva compareixença d'aquesta setmana, la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, va assegurar que "si no hi ha precipitacions en les pròximes setmanes, es podria entrar en l’escenari d’excepcionalitat entre finals de març i principis d’abril".

Això faria que el Govern hagués d'aplicar "mesures molt més restrictives que les actuals" i "ajustar l’oferta d’aigua a la disponibilitat limitada de les reserves".

ELS EMBASSAMENTS, PER SOTA DEL TERÇ DE LA SEVA CAPACITAT

Precisament aquesta situació arriba perquè els embassaments de Catalunya estan per sota del 30% de capacitat, com va explicar Plaja.

De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) actualiza diàriament aquesta xifra i permet consultar-ho des del seu portal web.

T'adjuntem les dades més recents.

L'ANY 2021-22, "SEC A GRAN PART DE CATALUNYA"

Aquesta situació no ve de nou. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l’any pluviomètric 2021-2022 va ser "sec a gran part del territori".

Les dades apunten que més del 80% de Catalunya va patir un dèficit de pluges, encara que a l’extrem sud, el Pirineu occidental, petites àrees de la Cerdanya, el Berguedà, el Segrià, el litoral i el prelitoral sud van registrar xifres similars a la d'anys anteriors i pròximes a valors correctes.

Per altra banda, el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya apunta que es pot "considerar un any plujós a zones del Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre, així com en àrees del Pirineu occidental".

Tot i això, les dades apunten que malgrat la precipitació d’aquest any pluviomètric 2021-2022 va ser poca, en el context dels anys precedents no ha resultat ser tampoc dels anys pluviomètrics més secs. I és que de les dues sèries climàtiques centenàries, a l’observatori Fabra s’han recollit només 408,7 mm i el situa com a 7è any més sec dels darrers 109 anys, mentre que l’observatori de l’Ebre ha recollit 662,9 mm i es posiciona com al 20è any dels més plujosos en els 115 anys que té la sèrie.

Foto: MeteoCat

A les altres sèries climàtiques disponibles que ja disposen de 72 anys de dades, aquest ha estat un any d’entre els deu més secs a Figueres (Alt Empordà), Artés (Bages), Lleida (Segrià), Igualada-Òdena (Anoia), Moià (Moianès), i sobretot a Oliana (Alt Urgell) on es compta com el tercer més sec.

Els precedents més similars d’entre els anys recents, són el 2015-2016 i l’any passat 2020-2021, encara que amb diferències. Enguany ha estat bastant més eixut a moltes estacions del Pirineu i Prepirineu, a punts de l’Urgell i del Pla d’Urgell que no pas l’any anterior i força més plujós a comarques del terç Sud o a punts de l’Empordà.