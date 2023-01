Un moment de la trobada del 18 de gener. Foto: Metges de Catalunya

Metges de Catalunya (MC) i representants de la Generalitat van mantenir una reunió dimecres passat 18 de gener per negociar sobre la vaga que els sanitaris han convocat per als dies 25 i 26 de gener. Tot i que el sindicat dels facultatius va destacar "positivament" l'inici de les negociacions, ha apuntat que queda encara "camí per recórrer" i ha fixat la propera trobada amb el Govern per al proper dilluns 23 de gener.

El secretari general de MC, Xavier Lleonart, ha ratificat la convocatòria de les dues jornades de vaga sanitària previstes el 25 i 26 de gener i ha demanat a la Generalitat “concreció i calendaritització” de les propostes per millorar la situació dels treballadors i desconvocar les mobilitzacions.

Lleonart també ha destacat l'"esperit negociador" de la reunió, on ha estat el conseller de Salut, Manel Balcells i ha mostrat la seva satisfacció perquè l'executiu català i el sindicat "comparteixen el diagnòstic de la situació del sistema i les línies generals de les solucions necessàries per millorar les condicions assistencials i retenir el talent”.

El subdirector del Servei Català de la Salut, Alfredo García, també es va manifestar en aquests termes en declaracions als mitjans després de la conclusió de la trobada.