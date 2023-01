Façana i entrada a l'edifici del Tribunal Constitucional / @EP

La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Laura Díez --proposta pel Govern-- s'abstindrà de redactar la ponència que se li havia encarregat sobre els recursos d'inconstitucionalitat que van presentar PP i Ciutadans contra la llei catalana que elimina el 25% del castellà a les aules, atès que l'estiu passat va signar dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, en qualitat de vicepresidenta, a favor de no imposar aquest percentatge del castellà a les aules de la comunitat autònoma.

Fonts de l'òrgan de garanties confirmen que la magistrada ha acordat que s'abstindrà de l'assumpte. Segons necessiten, Díez no podrà formalitzar aquesta decisió fins que es faci efectiu el repartiment de les ponències que, per norma, no succeeix fins a la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que ha tingut lloc aquest mateix dijous.

Les mateixes fonts expliquen que l'abstenció s'haurà de formalitzar davant del tribunal i, després, s'haurà d'aprovar pel Ple del Constitucional. Només després es fixarà sobre quin magistrat recaurà aquest assumpte.

La setmana que ve el tribunal celebrarà un Ple en què, entre altres qüestions, iniciarà la deliberació sobre un assumpte relacionat amb la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la llei catalana que elimina el 25% del castellà a les aules. Segons les fonts, la magistrada s'abstindrà també de la deliberació.

DICTÀMENS DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Díez, segons consta al portal web del mateix Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat, va signar el dictamen 3/2022, sobre la proposició de llei relativa a l'ús i aprenentatge de les llengües oficials a l'ensenyament no universitari; i el dictamen 4/2022, sobre el Decret llei 6/2022 en què estableix els criteris d'elaboració dels projectes lingüístics dels centres educatius.

Segons havia informat el Tribunal Constitucional a principis de setmana, Díez havia estat designada com la responsable de redactar la ponència sobre els recursos que van presentar els diputats del PP i de Ciutadans contra el Decret llei de Catalunya 6/2022, pel qual es fixen els criteris d'elaboració dels projectes lingüístics dels centres educatius, i contra la llei de Catalunya 8/2022, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials a l'ensenyament no universitari.

Aquesta ponència, que estava en mans del magistrat sortint Antonio Narváez, va recaure a Díez després que el president del tribunal, el magistrat Cándido Conde-Pumpido, repartís les ponències que estaven a càrrec dels magistrats que van sortir del Constitucional el 9 de gener passat després de la renovació parcial de lòrgan.

Va ser el passat 7 de juny del 2022 quan Díez, en qualitat de vicepresidenta del Consell de Garanties Estutàries de la Generalitat va signar el dictamen 3/2022, en què es conclou --per unanimitat-- que la llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials a l'ensenyament no universitari "no vulnera" ni la Constitució ni l'Estatut, ni quant a l'omissió de declarar el castellà com a llengua vehicular ni sobre l'ús curricular i educatiu del català i del castellà sense establir percentatges.

El dictamen 3/2022 sostenia que l'exigència d'establir un percentatge mínim del 25% del castellà com a llengua d'ús a l'ensenyament no universitari, fixat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2020, no era un "paràmetre de constitucionalitat ni de estatutarietat" que vinculés el legislador i que, per tant, l'obligués a "respectar-la".

EL CATALÀ COM A "CENTRE" DEL SISTEMA EDUCATIU

Al text es destacava que el Tribunal Constitucional --del qual ara forma part Díez-- "de manera explícita" no havia considerat inconstitucional una llei que no contingui la declaració expressa del castellà com a llengua vehicular.

Al dictamen s'insistia a més que l'òrgan de garanties havia assegurat que ometre la menció del castellà com a llengua vehicular no era inconstitucional perquè no implicava l'exclusió del castellà com a llengua docent.

Se subratllava alhora que la legislació bàsica estatal en matèria d'educació "mai", a excepció del període en què va estar vigent la LOMCE (des del 30 de desembre de 2013 fins al 19 de gener de 2021), havia declarat el castellà com llengua vehicular.

Sobre el fet que es facin servir el castellà i el català a Catalunya sense establir percentatges, el Consell de Garanties Estatutàries també incidia que estava avalat pel Constitucional.

L'òrgan concloïa que s'havia "admès amb tota naturalitat" que el tractament de les llengües fos "diferent en els diversos sistemes educatius que hi ha a les comunitats autònomes", fet que es traduïa en "múltiples models lingüístics de l'ensenyament, tots considerats legítims" per la doctrina constitucional". En aquest cas, el Consell avalava que se situés el català com a “centre de gravetat del sistema educatiu”.

"POLÍTICA EDUCATIVA"

Díez va signar el dictamen en què se sostenia que era "fàcilment constatable" que "ni la Constitució, ni l'Estatut d'autonomia, ni la legislació bàsica de l'Estat (...), ni la legislació catalana, ni tampoc el Tribunal Constitucional a les múltiples ocasions en què han interpretat totes aquestes normes han establert en cap moment l'exigència de percentatges concrets en la distribució de l'ús de les llengües oficials a l'ensenyament i ni tan sols una altra de similar".

En aquest sentit, el Consell indicava que el tractament lingüístic a l'ensenyament no universitari sobre la base de percentatges determinats entre les llengües oficials era una "opció de política educativa legítima, encara que no l'única possible".

Dies després, el 20 de juny del 2022, Díez va signar --també en qualitat de vicepresidenta-- el dictamen 4/2022 del Consell de Garanties Estatutàries aprovat per unanimitat en què es concloïa que la llei pel qual es fixen els criteris aplicables a l'elaboració, aprovació, validació i revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius --pel que fa a l'omissió de la declaració del castellà com a llengua vehicular-- "no vulnera" ni la Constitució ni l'Estatut.

En el marc d'aquest dictamen, l'òrgan incidia que el fet que la llei catalana 6/2022 faci esment només al català com a llengua vehicular de l'ensenyament "no és inconstitucional i no suposa en cap cas l'exclusió de la llengua castellana com llengua docent".