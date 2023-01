Un moment de la protesta. Foto: Europa Press

Paral·lelament a la Cimera Hispano-Francesa, i com havien anunciat les entitats sobiranistes, milers d'independentistes s'han concentrat a l'avinguda de la Reina Maria Cristina per protestar i mostrar el seu descontentament. De nou, les xifres oscil·len; segons la Guàrdia Urbana la protesta ha reunit 6.500 persones, tot i que Òmnium Cultural apunta que hi ha hagut uns 30.000 assistents.

Amb lemes com Aquí no s'ha acabat res. Independència Països Catalans. Prou repressió , ni França ni Espanya, Països Catalans o Del nord al sud no ens separa cap frontera , els assistents van mostrar el seu descontent amb la trobada entre tots dos estats.

BUTJOUS A ORIOL JUNQUERAS

Abans de l'arribada de les autoritats, cap a les 9 del matí, representants polítics sobiranistes, com Laura Borràs (Junts), Carles Riera (CUP) i Oriol Junqueras (ERC) van tenir breus parlaments davant dels mitjans.

Junqueras ha justificat la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès , a la cimera, perquè assegura que "cal aprofitar totes les oportunitats per reivindicar els drets democràtics i el dret del poble català a decidir el seu futur".

Tot i això, el líder republicà ha rebut la desaprovació d'un centenar d'assistents a la manifestació, que li han cridat " traïdor" i " botifler" .

Junqueras ha abandonat la zona, propera a la plaça d'Espanya, entre aquests retrets i algun aplaudiment dels presents.