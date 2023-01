Enfrontament entre manifestants i Mossos / @EP

Els Mossos d'Esquadra han carregat aquest dijous contra manifestants independentistes a la cantonada del carrer ronda de Sant Pere de Barcelona amb plaça Catalunya.

Els concentrats es dirigien a la plaça Sant Jaume de Barcelona des del Consolat francès a la ciutat i, en arribar a la ronda de Sant Pere, s'han trobat un cordó policial amb deu furgonetes de la Brigada Mòbil (Brimo) de la policia catalana que els han impedit el pas.

També han intentat accedir a la plaça d'Urquinaona a través de ronda del carrer Fontanella, cosa que els agents també han impedit.

Els manifestants es dirigien més tard a la plaça Sant Jaume baixant pel carrer del Portal de l'Àngel, on no hi ha efectius de la policia catalana.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 2.500 les persones concentrades al centre de la capital catalana.