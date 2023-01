Foto: @EP

Protecció Civil de la Generalitat ha demanat prudència a la ciutadania davant del nou episodi de fort vent, neu i fred entre aquest dijous a la tarda i divendres al migdia a Catalunya .

Ho ha fet en un comunicat aquest dijous, després d'haver tornat a activar les fases d'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent (Ventcat) i del Pla especial d'emergències per nevades (Neucat) per les previsions meteorològiques.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el vent tornarà a bufar amb intensitat i, juntament amb la neu, produirà ventre, per la qual cosa no es recomana fer activitats a l'exterior, sobretot a zones d'alta muntanya.

Les comarques més afectades seran l' Anoia i l'Alt Penedès (Barcelona), a més del Baix Penedès, l'Alt Camp i el Baix Camp (Tarragona), tot i que el fenomen serà generalitzat a tot el territori català, amb ratxes de més de 90 quilòmetres per hora.

Per això, Protecció Civil ha recomanat retirar objectes susceptibles de caure a la via pública, portar el cotxe ben equipat per a la neu amb cadenes, extremar les precaucions amb els aparells de calefacció, atendre les persones vulnerables i evitar la mobilitat de nit i per carreteres secundàries.