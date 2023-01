Ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

El Ministeri d'Igualtat vol inculcar la perspectiva de gènere a les informacions "com una obligació" i no "com una opció", segons recull a l'Estratègia Estatal contra les Violències Masclistes 2022-2005 que ha presentat aquesta setmana.

Aquest document recull com un dels seus eixos estratègics l'enfortiment d'aliances amb els mitjans de comunicació, amb el sector audiovisual i amb el publicitari, per tal que aquests es converteixin en “aliats” en la lluita contra aquesta xacra.

El departament que dirigeix Irene Montero assenyala en el text que "se segueix trobant a faltar una contextualització més encertada quan s'informa sobre les violències masclistes". "Les anàlisis especialitzades conclouen que es donen massa detalls escabrosos o sobre la intimitat de les víctimes, amb el risc que l'audiència les culpabilitzi a elles en comptes dels agressors i no es posa prou accent a la resta d'informació que parla sobre la manera com es combat la violència masclista", apunta l'informe.

MECANISMES DE CONTROL DEL TRACTAMENT INFORMATIU

Igualtat destaca, a més, que no hi ha "un mecanisme que formalment convidi a corregir o que castigui aquestes males pràctiques ", per la qual cosa considera "necessari incorporar codis ètics de comunicació amb perspectiva de gènere que trenquin amb les actuals resistències", així com " arbitrar mecanismes de control del tractament de la informació eficaços per contribuir a l'eradicació de la violència contra les dones”.

"És moment que els mitjans de comunicació impulsin programes especialitzats sobre totes les violències, comptant amb persones especialitzades, dones víctimes i supervivents", proposa Igualtat, que també crida a engegar programacions dirigides a la infància "per promoure els valors del respecte" i la igualtat".

MESURES CONTRA LA VIOLÈNCIA POLÍTICA

Entre els eixos que destaquen en aquesta Estratègia contra les Violències Machistes, també hi ha el dirigit a eradicar les violències digitals. Entre les mesures que el Ministeri inclou en aquest apartat hi ha l'“impuls de mesures per combatre la violència política exercida contra les dones”.

El document d'Igualtat reconeix el terme de violència política, que la ministra ha fet servir en nombroses ocasions en els darrers mesos, dins de les violències masclistes ja que suposa menyscabar, obstaculitzar, restringir, impedir o eliminar la participació d'aquestes en els assumptes públics i/ o polítics, promovent, incitant o realitzant accions hostils, intimidatòries, de deshonra o descrèdit.

"Tot això es dirigeix fonamentalment contra les defensores dels drets humans, les representants polítiques o càrrecs electes, les activistes o les periodistes. S'entenen per tant com una forma de violència masclista afectada per factors culturals, ideològics i polítics", apunta el text .

En aquest sentit, també volen promocionar la participació, com a ponents en les activitats de formació en matèria de violències masclistes, de les dones víctimes i supervivents, incloent testimonis de víctimes de la violència i repressió que van patir les dones com a conseqüència de la seva activitat pública, política, sindical i intel·lectual en la lluita per la democràcia o per qualsevol altra forma específica de persecució durant la Guerra Civil i la Dictadura.

Altres mesures que l'equip de Montero proposa per lluitar contra la violència en línia són el foment de mecanismes al sector de les TIC i intermediaris d'Internet, incloses les xarxes socials, per evitar els biaixos de gènere en el disseny dels seus productes , aplicacions mòbils o videojocs; la consolidació de línies específiques en subvencions per a les associacions de dones que treballen per la seguretat digital de les dones i fomentin la llibertat d'expressió i l'apoderament en línia; o la creació i divulgació d'eines de seguretat digitals per a les dones i les nenes dirigides a protegir la seva privadesa.

FINS A 266 PROPOSTES

El disseny d'eines i mètodes educatius innovadors als entorns educatius no formals; l'elaboració de nous materials pedagògics i educatius per a la prevenció de totes les violències masclistes; la capacitació de lalumnat en prevenció de totes les violències masclistes; la formació del professorat en matèria coeducativa i prevenció de les violències masclistes; o el disseny d'actuacions específiques adreçades a les famílies de l'alumnat, són altres que de les propostes d'igualtat, en aquest cas a l'eix d'educació.

En total, les propostes recollides a l'estratègia són 266, amb iniciatives sobre Sanitat, Serveis Socials o formació. Però, a més, hi ha un eix específic que busca fer partícips els homes en aquesta lluita.

En aquest cas, proposen millorar la informació que se'ls dirigeix en relació amb la detecció i autodetecció de comportaments; el suport a programes dhomes per la igualtat; el foment d'acords entre Interior i CCAA per a la millora del coneixement i el seguiment sobre perillositat i probabilitat de reincidència d'agressors condemnats i l'execució dels tallers de sensibilització; la consolidació, el reforç i el seguiment d'aquests tallers; o l'elaboració i la difusió d'investigacions i programes validats adreçats a homes per sensibilitzar i prevenir conductes masclistes de risc.