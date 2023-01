OCU y Repsol @FACUA

Repsol va pagar a l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) una comissió de 18,15 euros (15 euros més IVA) per cada client de llum o gas que li va aconseguir el 2022. Els pagaments es van fer a través d'una societat mercantil instrumental, segons un conveni que les dues parts van signar el novembre de l'any anterior i van qualificar de "confidencial".

FACUA-Consumidors en Acció ha tingut accés a l'acord ( llegir aquí ) com a conseqüència d'una resolució del Consell de Transparència en què va obligar el Ministeri de Consum a enviar-lo al seu secretari general, Rubén Sánchez. La legislació espanyola obliga les associacions de consumidors a dipositar al ministeri qualsevol acord que subscriguin amb empreses.

El mecanisme de captació de clients va ser la "compra col·lectiva" d'energia organitzada per l'OCU, en què no ha transcendit quantes companyies hi van participar . En aquest sentit, l'organització només va dipositar al ministeri el conveni que la seva societat instrumental va subscriure amb Repsol abans de la celebració de la subhasta en què OCU va determinar que aquesta empresa havia guanyat tant en la seva oferta de llum com a la de gas.

Al començament del 2022, l'OCU va desenvolupar una campanya per publicitar a la seva pàgina web, les seves revistes i els seus perfils a les xarxes socials les ofertes de Repsol que havien guanyat la seva compra col·lectiva. En els missatges, l'organització convidava tants els seus socis com els consumidors en general que les contractessin, amb reclams com "una tarifa de Repsol exclusiva per a OCU que es converteix en la més competitiva del mercat" i "uneix-te a quieropagarmenosluz.org i aprofita't de la tarifa exclusiva OCU".

L?organització s?ha negat a aclarir el nombre de clients que van contractar les ofertes guanyadores ni l?import total que Repsol va pagar a la seva societat instrumental. El conveni va ser subscrit l'11 de novembre del 2021 entre Repsol Comercialitzadora d'Electricitat i Gas SLU i OCU Ediciones SA.

Repsol, Cepsa, iEstalvi, MésMòbil...

L´OCU forma part d´un grup d´organitzacions i societats mercantils amb seus a Espanya, Itàlia, Bèlgica, Portugal, Brasil, Països Baixos, Luxemburg i Hong Kong. A través d'una d'aquestes societats, OCU Ediciones SA ve rebent diners per cada client captat per a firmes com Repsol, Cepsa, Holaluz i MásMóvil mitjançant la contractació d'algunes de les ofertes que guanyen les anomenades "compres col·lectives", celebrades per l'entitat des del 2013. També cobra per la captació de clients a través de la publicitat d'empreses com iAhorro o el Grupo MásMóvil a la seva pàgina web i les seves revistes.

L'OCU no ha publicat el contingut de cap de les desenes de convenis que manté amb empreses, com tampoc ha donat a conèixer quants diners n'ha rebut en els casos en què hi ha contraprestació econòmica.

La normativa reguladora de les associacions de consumidors exigeix transparència respecte dels convenis o acords de col·laboració, de durada temporal o indefinida, que se celebrin amb empreses. Així mateix, prohibeix fer comunicacions comercials de béns i serveis.