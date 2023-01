Imatge aèria de l'AP-7 @EP

Les autoritats franceses han restringit la circulació de camions a la frontera des de Catalunya a partir d'aquest dijous a les 20.00 hores davant la previsió de nevades a França , informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Així, Trànsit i els Mossos d'Esquadra restringiran la circulació de vehicles pesants a la sortida 3 de l'AP-7 a l'alçada de Llers (Girona) per redirigir-los cap a les zones d'estacionament de la Jonquera i de polígons de la zona.

Trànsit està informat de la restricció a través de panells a l'AP-7 i l'A-2 i habilitarà les zones dels antics peatges de la Roca i Martorell (Barcelona) per si cal més espai per a camions amb sanitaris i provisions per als transportistes i amb la col·laboració del Ministeri de Transports i la Creu Roja.