La quantitat d'aquests en els diferents sectors varia (en sanitat pública, per exemple, és prop de la meitat de la plantilla), però en comparació amb altres estats de la Unió Europea són molt més grans.

Recentment un 13% de personal interí que treballa a diferents llocs a Catalunya ha vist com els seus llocs passen a estar ocupats per altres persones que han obtingut plaça en algun dels concursos de mèrits que s'han fet.

A mitjans de desembre de 2022 es van publicar les resolucions de nomenaments de les 9.459 persones que van superar el concurs, a les quals cal afegir 925 que han aprovat un altre procés selectiu abans de finalitzar el concurs.

El 87% dels llocs convocats al concurs de mèrits han estat adjudicats a la persona que l'ocupa actualment, amb el resultat següent: 6.717 persones es converteixen en personal funcionari i 2.742 en personal laboral, mentre que el 13% esmentat anteriorment és la quantitat de treballadors que perden el càrrec que ostentaven.

LA INTERINITAT A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA XOCA AMB LA NORMATIVA EUROPEA

Aquest nivell tan elevat d'interinitat a les administracions públiques xoca amb les normatives continentals actuals. De fet, segons l'advocat Josep Jover, a Espanya la transposició de l'ordenament jurídic europeu sobre la regulació i les condicions dels interins obliga a modificar diverses lleis orgàniques, cosa que obliga que la tramitació sigui com una llei orgànica, cosa que està passant , ja que s'està fent com una Llei Ordinària.

Jover considera que "el redactat de l'Avantprojecte de Llei és parcial i proteccionista per part dels poders establerts" . L'advocat apunta que "no únicament infringeix la Directiva en obligar que els canals de denúncies siguin decidits per qui mana a cada institució, sinó que la futura autoritat espanyola, dependrà del Ministeri de Justícia, és a dir, els canals de denúncia, a Espanya, no seran, per llei, ni externs, ni independents, ni autònoms”.