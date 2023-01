Una palmera es mou a causa del temporal, el 17 de gener del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

Un total de 14 CCAA i Melilla estaran aquest divendres en risc per pluja, neu, fred, vent, allaus i desglaços, en una jornada marcada per acumulacions significatives de neu i gelades fortes als Pirineus, així com vent fort o amb cops molt forts a l'entorn mediterrani, interiors del terç est peninsular ia les Canàries, segons la predicció de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) .

A Catalunya , les baixes temperatures i el vent activaran els avisos a Barcelona , Girona i Lleida , i ascendirà a important a Tarragona, que també estarà en risc per onatge (serà important a Girona ), mentre Lleida també activa les alertes per neu i allaus .

A Andalusia, a Almeria i Granada s'activaran els avisos per vent i onades, ia Màlaga per onades; a Aragó, Terol i Osca per vent, encara que aquesta última també estarà en risc per neu, fred i allaus; a Astúries, per onades; a les Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentara, activen els avisos per vent i onades; ia Cantàbria, per onades i desglaços. A Castella i Lleó, Burgos, Lleó i Palència estaran en risc per desglaç; a Castella-la Manxa, Albecete per vent.

A Galícia, la Corunya, Lugo i Pontevedra estaran en risc per onatge; Madrid i Múrcia per vent; Navarra per fred i allaus; al País Basc, Guipúscoa i Biscaia, per onades; Comunitat València, per onades i vent (que serà important per vent a Castelló); i Melilla per fenòmens costaners.

Aquest divendres, els cels estaran ennuvolats o coberts a la Península encara que tendiran a obrir-se clars a la segona meitat del dia excepte al quadrant nord-oest. Les precipitacions s'esperen al principi a Galícia, àrea cantàbrica i Pirineus, per remetre al llarg del matí, excepte alguna pluja feble i dispersa, i tornar-se a reactivar al final del dia a Galícia i Cantàbric occidental.

Tampoc no es descarta alguna precipitació feble i ocasional a la resta. Hi haurà intervals ennuvolats a les Balears amb possibilitat d'algun ruixat, especialment al nord; ia les Canàries, cels ennuvolats amb pluges al nord de les illes de major relleu, i intervals ennuvolats tendint a poc ennuvolat a la resta.

S'espera neu a partir dels 700/900 metres als Pirineus, amb acumulacions significatives al principi; dels 1.300/1.500 metres baixant a 900/1.100 metres a la resta del terç nord-est peninsular, i dels 1.100/1.300 metres, augmentant per sobre de 1.600 metres a la Cantàbrica i sistemes Bètics.

S'esperen probables bancs de boires matinals als principals sistemes muntanyosos de la Península i no es descarta calima a l'est de les Canàries.

Les temperatures aniran en augment a tot el país i arribaran a notable en les mínimes en zones del centre i oest peninsular, ia excepció del nord-est, on romandran amb pocs canvis les màximes i en descens les mínimes.

Es preveuen gelades febles al quadrant nord-est peninsular, també en àrees de muntanya de la resta de la Península, i seran més intenses als Pirineus, on arribaran a forts.

A l'àrea cantàbrica i Galícia, hi haurà predomini dels vents de component nord, ia la resta de la Península i les Balears vents de component oest, que arribaran a forts o amb cops molt forts a l'entorn del mediterrani i zones d'interior del terç aquest peninsular, i en general seran fluixos a la resta.

Al llarg del dia, tendiran a component nord ia anar amainant excepte a Empordà i nord de Balears on bufarà tramuntana forta. Alisis a Canàries, fortes entre illes.