Gos / @EP

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, en coorganització amb Save The Children, presenten el proper dimarts 24 de gener a les 10 h a CaixaForum Macaya la sessió Les intervencions assistides amb animals de companyia. En aquesta trobada, persones expertes de la Fundació Affinity i de Dogtor Animal mostraran projectes d'Intervenció Assistida amb Animals de companyia (IAA) provats científicament. Una ocasió per descobrir quines són les millores que aporten IAA en la millora de les funcions físiques, psicosocials, cognitives i d’integració social de les persones a les que van dirigides.

En aquesta ocasió, la trobada anirà a càrrec de Vanessa Carral, psicòloga clínica i educativa, codirectora de Dogtor Animal i ensinistradora de gossos d'assistència i tècnica en TAA; Maribel Vila, tècnica en Teràpia d’Assistència amb animals (TAA), monitora d'educació canina i responsable de programes d'Intervenció Assistida amb Animals (IAA) a la Fundació Affinity; i Victoria Pastor, pedagoga i experta en TAA. Per moderar la sessió, aquest debat comptarà amb Emilie Rivas, responsable de polítiques de la infància a Save the Children Catalunya.

La sessió és la primera del cicle Prevenció de la violència contra la infància que té per objectiu facilitar el coneixement, la difusió i l'intercanvi d'iniciatives de bones pràctiques que hagin demostrat la seva eficiència en la disminució de la violència, per adequar les polítiques preventives de les diferents administracions, reduir-ne els factors de risc i millorar el benestar dels infants, dels adolescents i de les seves famílies.

INTERVENCIÓ ASSISTIDA AMB ANIMALS DE COMPANYIA (IAA)

Les IAA són intervencions en què un animal s’incorpora com a part del tractament amb l’objectiu directe de promoure la millora en les funcions físiques, socials, emocionals i/o cognitives, com a complement de les teràpies clíniques. La majoria dels animals utilitzats són gossos i gats amb característiques específiques i ensinistrats per aquest propòsit, que esdevenen així ajudants o co-terapeutes.

Aquest tipus d’intervencions han d’estar dirigides sempre per professionals de la salut o de l’educació i és fonamental adaptar-les a les necessitats dels usuaris, establint objectius específics en cada cas; a més de saber treballar en equip amb psicòlegs, educadors, logopedes o el professional que requereixi cada col·lectiu.

Es coneixen bé les implicacions existents entre el vincle home-animal i els beneficis d’integrar animals en els protocols dels centres dedicats al tractament de malalts mentals o en programes educatius en sectors que requereixen una ajuda especial, com la població penitenciària, les persones grans que viuen soles o en centres geriàtrics i els nens amb necessitats especials.

Els projectes de recerca més recents han demostrat que la presència d’animals de companyia s’associa a sensacions de tranquil·litat i relaxació, com també a una reducció del ritme cardíac o de la pressió sanguínia. El fet de tenir animals de companyia també s’associa a un augment de la interacció social, atès que actuen, pel que sembla, com a catalitzadors socials en una gran varietat d’entorns, de manera individual o en grup.