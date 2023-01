El President de Renfe va explicar als presents els plans per Rodalies a Catalunya / @CatPres

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha informat aquest dijous sobre les actuacions de la companyia a la xarxa de Rodalies a la metròpolis de Barcelona i ha assenyalat que segons dades de l’informe de ‘Comparaison Européenne de la ponctualité des services ferroviaires de voyageurs en 2018, 2019 et éclairage 2020’ realitzat pel Ministeri francès de Transició Ecològica, Barcelona se situa entre les ciutats europees amb més bon índex de puntualitat en els seus serveis de rodalies amb un 93,1 % de puntualitat mitgana, superant així a ciutat europees com Londres, Dublín, Brussel·les o Milà.

Tot i això, el president de la companyia ha demanat no caure en l’autocomplaença i continuar treballant en cinc dels aspectes que afecten la puntualitat: les condicions de l’explotació, la capacitat de gestió de l’operador, la fiabilitat del material rodant, la complexitat per harmonitzar serveis de diferent tipologia o les causes externes no imputables ni a la infraestructura ni a l’operador. En aquest darrer cas, per exemple, les incidències externes (accionament d’alarma, incendis, atropellaments o vandalisme) tenen una afectació d’un 1,6 % .

A més va revel·lar que al llarg del 2022, l’impacte del vandalisme va afectar 365.000 viatgers, amb un temps mitjà perdut per viatger de 2 hores i 27 minuts.

ELS USUARIS VALOREN POSITIVAMENT ELS SERVEIS DE RODALIES QUE PRESTA RENFE A CATALUNYA

Isaías Táboas a la seva intervención a l'AMb/ @CatPress

Táboas ha iniciat la presentació destacant el grau de satisfacció que els usuaris mostren envers Rodalies i els altres serveis ferroviaris de la companyia a Catalunya, d’acord amb les conclusions de l’estudi Òmnibus de la Generalitat del 7,7 sobre 10 i l’Eurobaròmetre respectivament, per sobre de la dels usuaris de països com Bèlgica, França, Alemanya o Itàlia.

El president de Renfe, Isaías Táboas, a més d’incidir en els índexs de puntualitat dels serveis de Rodalies a Catalunya d'una mitjana del 93% i comparar-los amb els de les principals ciutats europees, ha destacat que “hem assolit un bon ritme inversor i executor de les actuacions del que estem duent a terme en el marc del Pla ‘Transformem Rodalies’.

No obstant això, Táboas ha apuntat que “l’alt grau de compliment no ens ha de fer caure en l’autocomplaença i treballem en tota una sèrie d’objectius de creixement per tal d’augmentar la demanda en un 50% amb l’horitzó temporal de 2030”.

LES DADES DEL PLA "TRANSFORMEN RODALIES"



Per tal de millorar la percepció dels usuaris de Rodalies, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), Renfe i Adif, van posar en marxa a la tardor del 2021 el Pla conjunt “Transformem Rodalies”, que inclou una sèrie d’accions immediates enfocades a les persones i a la millora del servei.

El president de Renfe ha situat en aquest marc, així com en el paraigua general que suposa el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, tot de mesures adreçades a minimitzar les afectacions i, consegüentment, a augmentar la puntualitat del servei. És el cas de:

-La compra més gran de la història de Renfe a Catalunya: l’adquisició de 97 nous trens per a Rodalies amb una inversió superior als 850 milions d’euros que, sumada a la que s’està destinant a la renovació i millora del material existent, supera els 1.000 milions d’euros.



-Fer créixer la plantilla de maquinistes, destinar més recursos a la neteja de grafits als trens, invertir en obres d’accessibilitat en trens i estacions, com les que actualment estan en execució a les estacions de Vilafranca del Penedès, Molins de Rei, Mollet-Sant Fost, Ocata o Vacarisses-Torreblanca.



-Millorar les condicions de l’explotació d’infraestructures i estacions, fent complir els programes que recull el Pla de Rodalies: augment de la capacitat de la xarxa i d’integració urbana, reposició d’actius, estacions, atenció al client i actuacions estructurants.

En paraules de Taboas cal tenir en compte que malgrat el potencial inversor de l'estat "no hi havia projectes que es poguesin executar. Ara podem dir que amb els projectes que estem duent a terme estem revertint la manca d'inversió a Catalunya. Cal saber també que amb l'actual llei de contractació i la singularitat en la fabricació de trens desde que s'inicia tot el procés, un tren pot estar a la via en quatre anys i això vol dir que en els propers anys la flota actual es continuarà renovant ja que hem fet una previsió de compra per assolir la demanda d'usuaris futurs. És un pla que corregeix el passat i afavoreix el present i el futur de la xarxa de rodalies a Catalunya".

EL RITME D'EXECUCIÓ DE L'INVERSIÓ ES BONA A CATALUNYA MALGRAT LA PANDÈMIA



El president de Renfe ha recordat que el Pla de Rodalies de Catalunya es va presentar com un full de ruta ambiciós i realista i, malgrat la pandèmia, s’està complint a bon ritme. Ha citat, com a exemple, l’evolució de les adjudicacions que, a finals del 2022 i en només tres anys supera els 2.200 milions d’euros.

En aquest capítol s’inclou la contractació per part del Mitma dels estudis informatius per a la duplicació de l’R3 entre Vic i Centelles, la construcció del nou ramal entre la línia de Puigcerdà i el Corredor del Vallès, l’estació tècnica del Prat, el salt de moltó de Cerdanyola i l’estació tècnica de Terrassa-Can Boada, així com l’estudi d’alternatives per a la nova connexió ferroviària entre Castelldefels i Barcelona. Que molts creuen qeu serà el metro de la comarca del Baix Llobregat.

Pel que fa a Renfe, destaquen les adjudicacions d’obres tan rellevants com la millora de l’accessibilitat de les estacions d’Arc de Triomf o Llinars del Vallès, la instal·lació de sistemes de videovigilància intel·ligent a 110 estacions de Rodalies o els nous sistemes de cronometria i informació al client. I en el cas d’Adif, destacades actuacions en infraestructura, en els projectes de via i electrificació per al desdoblament entre Parets i la Garriga, la renovació integral de la catenària entre Girona i Portbou, les obres que formen part de la integració del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat o la millora del sistema de telecomunicacions en trams com Lleida-Manresa.

El desenvolupament del plans de rodalies comportaran " més obres amb les seves molesties als usuaris però faràn més cómodes el viatges, més fiables les xarxes de rodalies i augmentar la puntualitat als trens".

RENFE VOL FER CRÉIXER ELS USUSARIS DE RODALIES UN 5O%



Isaías Táboas ha conclòs que Renfe no només es conforma millorant, sinó que en el marc de “Transformem Rodalies” s’ha marcat una sèrie d’objectius que permetran assolir un increment del 50 % de la demanda, com són la construcció de noves vies, de 10 noves estacions accessibles —com el 100% de les estacions actuals—, la instal·lació del sistema ERTMS en tota la xarxa central, i la incorporació de 56 trens amb més capacitat per renovar el parc existent i 45 nous trens per a l’increment de la demanda.