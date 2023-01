La foto de família després de la signatura de l'acord. Foto: CaixaBank

CaixaBank i Grup Social ONCE han signat un marc de col·laboració per promoure la inclusió social, financera i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies . L'acord entre les dues entitats estableix un ampli paquet de mesures i accions en diferents àmbits orientats a aquest objectiu.



L'acord ha estat signat a la seu operativa de CaixaBank a Madrid per part de l'entitat financera pel director de Negoci, Jaume Masana; el director d'Acció Social, Josep Parareda; i el director territorial Madrid Metropolitana de CaixaBank, Rafael Herrador. Per part seva, han rubricat l'acord el director general de l'ONCE, Jorge Íniguez; el director general de la Fundació ONZE, José Luis Martínez Donoso; i el conseller delegat d'Ilunion, Alejandro Oñoro.

El conveni de col·laboració està articulat en tres acords a través dels quals CaixaBank i el Grup Social ONCE assumeixen el compromís d'impulsar accions conjuntes en benefici de les persones amb discapacitat en àrees com la inclusió social, la formació, l'ocupació, l'accessibilitat o la sostenibilitat. Així mateix, es contempla l'aplicació en condicions avantatjoses dels serveis financers i professionals de CaixaBank al sistema de pagament de premis ia la gestió de venedors de l'ONCE i una oferta de productes financers de l'entitat adaptats al col·lectiu de persones que formen el Grup Social ONZE.

A més, ONCE es compromet a assessorar CaixaBank en tots aquells projectes o programes que l'entitat desenvolupi per millorar l'atenció a col·lectius de clients vulnerables, entre els quals hi ha els venedors de l'ONCE, persones amb mobilitat reduïda o clients sènior, entre d'altres ; així com col·laborar en activitats de formació i sensibilització per a treballadors de CaixaBank per al correcte ús del llenguatge inclusiu.

Masana ha destacat que els acords signats “posen de manifest el compromís de CaixaBank per la inclusió social, la formació, la feina, l'accessibilitat o la sostenibilitat. Estem convençuts que gràcies a aquesta nova col·laboració amb el Grup ONCE contribuirem a millorar la qualitat de vida d'un col·lectiu important de persones”.

El director de Negoci de CaixaBank ha recordat que aquesta nova aliança entre les dues entitats se suma a les ja assolides, com la recent posada en marxa de la targeta Braille, “que facilita que les persones amb discapacitat visual puguin tenir més autonomia en fer compres en tota mena de canals”.

Per la seva banda, Jorge Íniguez ha manifestat que "aquest acord representa, entre altres aspectes, una resposta conjunta a les necessitats que tenen les persones amb discapacitat i també la gent gran a l´hora d´accedir a productes i serveis bancaris". En aquest sentit, ha incidit que “per a Grup Social ONCE és de vital importància establir aliances amb grans institucions com CaixaBank per continuar impulsant la que és la nostra raó de ser des de fa més de 84 anys, la inclusió plena a la societat de les persones amb discapacitat”.

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

L'acord preveu l'elaboració d'estudis conjunts sobre la realitat laboral de les persones amb discapacitat i la posada en marxa d'accions que n'afavoreixin la inclusió laboral directa o indirecta. La promoció de l'accessibilitat universal és un altre dels punts de l'acord, tant al medi físic com a l'àmbit tecnològic, inclosos els espais virtuals (caixers, accés a l'entorn a les oficines de CaixaBank, etc.). L'entitat bancària es compromet també a implementar les mesures necessàries perquè tots els seus productes i serveis siguin accessibles per als seus clients amb discapacitat visual, permetent l'ús de manera autònoma dels serveis bàsics.

El conveni estableix altres mesures com la col·laboració amb Fundació ONCE per ampliar el programa de Finances Inclusives (adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats d'aprenentatge) a través d'iniciatives de treballadors de CaixaBank amb les entitats registrades al programa.

Així mateix, lentitat bancària incorporarà amb caràcter general clàusules de contingut social en les contractacions que realitzi, particularment sobre el compliment de la reserva docupació per a persones amb discapacitat.

ATENCIÓ ALS VENEDORS D'ONZE

Un altre objectiu de l'acord és regular el sistema de pagament de premis corresponent als productes de loteria de l'ONCE i facilitar la tasca desenvolupada pels venedors de l'Organització a l'hora de fer els corresponents ingressos per liquidacions a qualsevol de les oficines de CaixaBank. L'entitat fomentarà entre els empleats una actitud de col·laboració positiva que asseguri que l'atenció prestada als venedors es desenvolupa amb els nivells de qualitat exigits i els facilitarà una atenció prioritària.

Així mateix, CaixaBank posa a la disposició del col·lectiu de persones que formen el Grup Social ONCE una línia de productes financers i serveis en condicions especials i adaptada a les seves necessitats.

CaixaBank també podrà adquirir els productes i contractar els serveis que necessiti per a les seves activitats als Centres Especials d'Ocupació creats al si d'Ilunion, grup d'empreses socials de Grup Social ONCE.

L'acord marc entre les dues entitats té una vigència inicial de tres anys i la vocació de mantenir-se en el futur per continuar promovent la inclusió real de les persones amb discapacitat.



PRIMERA TARGETA FINANCERA AMB BRAILLE

CaixaBank, a través de la seva filial especialitzada en mitjans de pagament, CaixaBank Payments & Consumer, va llançar el mes de maig passat la primera targeta Visa amb codi de lectoescriptura Braille a Espanya per facilitar que les persones amb discapacitat visual puguin fer compres en qualsevol tipus de comerços sense dependre d'altres persones.

La solució, desenvolupada en col·laboració amb ONCE, permet que les persones amb discapacitat visual realitzin compres a pàgines web i comerços electrònics sense dependre que una altra persona li faciliti el número de la seva pròpia targeta, així com la data de caducitat i el CVV, que suposava una limitació a la pròpia autonomia, així com un risc per a la seguretat dels seus mitjans de pagament.