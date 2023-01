Foto: Europa Press

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat les alertes per risc de vent fort i neu a Catalunya, encara que queden en fase de prealerta perquè el "vent continuarà bufant fort i es preveuen precipitacions en forma de neu a zones on sol ser habitual". Tot i això, en un comunicat d'aquest divendres 20 de gener, Protecció Civil demana extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure i en la conducció, ja que actualment hi ha un episodi "persistent" de molt baixes temperatures que pot provocar gelades.

Han explicat que les prediccions meteorològiques es mantenen i indiquen que durant aquest cap de setmana es poden acumular més de 5 centímetres de neu per sobre de 600 metres a les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribargorça, el Pallars Sobirà i la Cerdanya.

Pel que fa al vent, les prediccions meteorològiques indiquen que "la incidència per vent va a la baixa", i que aquest cap de setmana es podrà superar el llindar de 90 quilòmetres per hora al Pirineu.

Així mateix, hi haurà onatge a l'Alt i el Baix Empordà, amb mar de fons de nord i onades que poden superar els 2,5 metres.

112 I BOMBERS



Les incidències han "disminuït molt" des de dijous a la tarda i totes han estat de caràcter lleu sense afectacions personals: el telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut unes 30 trucades durant la matinada, cap per incidències rellevants.

Els Bombers de la Generalitat han rebut 79 avisos des de dijous, quan va començar l'episodi de vents, la majoria entre les 5 i les 10.30 hores.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat cap a les 11.45 hores que hi ha 27 carreteres afectades per la neu --22 a Lleida, tres a Girona i dues a Barcelona--: dues tallades, vuit on és obligatori circular amb cadenes i 17 en què el gel i la neu obliga a extremar la precaució.

Han detallat que les carreteres tallades són la C-28 entre Naut Aran-Alt d'Àneu i la Peülla (Lleida) per risc de despreniments i la BV-4031 entre Castellar de N'Hug i Toses (Girona).