EuropaPress 4936668 catalunya xifra 295 dies espera accedir prestació dependència

Catalunya ha xifrat en 295 dies el temps de mitjana per tenir una valoració de grau i un programa individual d'atenció (PIA), mentre que la mitjana estatal se situa en 344 dies, ha informat aquest divendres la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat a un comunicat.

El departament ha subratllat la reducció de la llista d'espera a Catalunya per accedir a prestacions i serveis per a la dependència a l'últim any, i ha afirmat que el nombre de persones pendents de valoració de grau i PIA s'ha reduït en 6.516, que suposa un 74% de la reducció estatal, amb 8.799, tal com recull l'informe estadístic del sistema de la dependència elaborat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

El document estatal reflecteix que a 31 de desembre de 2022 a Catalunya hi havia 8.772 persones menys tot esperant tenir un PIA efectiu en relació amb l'any anterior, el 55% de la reducció en llista d'espera per al PIA que s'ha produït a tot el Estat a l'últim any.

La Generalitat ha assenyalat que el temps de resolució s'ha reduït a la meitat des d'agost del 2021, quan era de 613 dies, fins als 295 dies de finals del 2022.

Pel que fa a les resolucions de grau, el 93,15% de les resolucions estan resoltes, en la línia de la mitjana de l'Estat, que és al 93,35% de les sol·licituds.

354.000 SOL·LICITUDS REGISTRADES



Segons dades de desembre del 2022, Catalunya és el segon territori pel que fa al nombre de sol·licituds de dependència registrades, després d'Andalusia ia finals d'any consten 354.754 sol·licituds de grau de dependència, que suposen el 19,7% del total estatal , mentre que la població catalana representa el 16,4%.

Les persones que sol·liciten tenir reconegut un grau de dependència representen el 4,57% de la població de Catalunya, una dada que està a nivell percentual per sobre de la mitjana de l'Estat, on les persones que ho demanen són el 4,18% de la població.

Pel que fa a les persones valorades i amb grau de dependència, Catalunya és la segona comunitat autònoma en nombre de persones valorades i amb dret a prestació, i tenen grau el 77,97% de les persones valorades de Catalunya, mentre que la mitjana espanyola és del 80,58%.

El departament ha subratllat que Catalunya lidera en valor absolut el nombre de persones en atenció residencial, 38.512 persones, el 17% del total de les prestacions, que a nivell percentual la situa en segon lloc, després de Cantàbria, que en té el 18,46% .

La ràtio de presentacions per persona amb resolució de PIA, si es té en compte la teleassistència, a Catalunya és de l'1,2, per sota de la mitjana espanyola, que és de l'1,31, però si se n'exclou la teleassistència, Catalunya té un 1,08 per 1,05 la mitjana estatal.