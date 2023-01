@unsplash

Si es llança un atac nuclear, la gent s'hauria d'amagar a les cantonades dels seus aparellaments per tenir la millor oportunitat de sobreviure. Això sempre que l'ona expansiva no arrasés amb l'edifici. En aquest cas, no hi haurà cantons que valguin.

Aquestes són les conclusions duna investigació de la Universitat de Nicòsia, Xipre. Asseguren que és millor amagar-se als cantons abans que en passadissos oa prop de finestres o portes.

L'autor principal, el Dr Ioannis Kokkinakis, de la Universitat de Nicòsia, Xipre, va dir: "La gent ha de mantenir-se allunyada d'aquests llocs i immediatament buscar refugi. Fins i tot a l'habitació de l'apartament que estigui davant de l'explosió, un pot estar fora de perill de les altes velocitats de l'aire si es col·loca a les cantonades de la paret".

Els investigadors han arribat a aquesta conclusió a través de simulacions fetes per ordinador. L'equip xipriota va utilitzar tècniques de modelatge avançades per estudiar com una ona expansiva nuclear afecta un edifici. La seva maqueta era un edifici de formigó on els apartaments tenien diverses habitacions, finestres, portes i passadissos. Així, va calcular la velocitat de l'aire després de l'ona expansiva i va determinar els millors i pitjors llocs per ser-hi.

El coautor principal, el professor Dimitris Drikakis, del mateix laboratori, va dir: "Abans del nostre estudi, el perill per a les persones dins un edifici reforçat amb formigó que resisteix l'ona expansiva no era clar".

El Dr. Kokkinakis va dir: "Els llocs interiors crítics més perillosos que cal evitar són les finestres, els passadissos i les portes".

El temps entre l'explosió i l'arribada de l'ona expansiva és de només uns segons, per això és fonamental arribar ràpidament a un lloc segur.

"A més, hi haurà més nivells de radiació, edificis insegurs, línies elèctriques i de gas danyades i incendis", va continuar explicant a Metro el professor Drikakis. "La gent hauria d'estar preocupada per tot això i buscar ajuda d'emergència immediata", va afegir.

Els científics van explicar que no hi ha un bon lloc per ser-hi quan esclata una bomba nuclear. Qualsevol cosa massa a prop es vaporitza instantàniament. A més, la radiació representa una greu amenaça per a la salut, fins i tot a distància.

Al mig, hi ha un altre perill: l'ona expansiva generada per l'explosió, que pot arribar a velocitats prou fortes per elevar les persones per l'aire i causar lesions greus.

Els investigadors van simular l?explosió d?una bomba atòmica d?un míssil balístic intercontinental (ICBM) típic il?ona expansiva resultant per veure com afectaria les persones que es refugien al?interior. Va ser suficient per enderrocar alguns edificis i ferir les persones atrapades a l'aire lliure. No obstant això, les estructures de formigó poden romandre dempeus.

Els investigadors, les troballes dels quals es van publicar a la revista Physics of Fluids, esperen que mai calgui seguir els seus consells. Però comprendre'n els efectes podria ajudar a prevenir lesions i guiar els esforços de rescat.