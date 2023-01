Irene Montero @ep

El nombre de condemnats per delictes sexuals que s'ha vist beneficiat pel nou marc de penes que recull la llei del 'només sí que és sí' ascendeix almenys a 244, entre revisions de condemna a la baixa i sentències posteriors en aplicació de la norma . Des del 7 d'octubre, quan va entrar en vigor la reforma del Codi Penal , s'ha ordenat l'excarceració de 19 persones. Les darreres 42 rebaixes de pena han transcendit aquest divendres s'han produït a Madrid, el País Valencià i les Canàries.

Des del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid han informat que als tribunals d'aquesta comunitat autònoma ja consten 42 casos en què s'han revisat i rebaixat les penes de presó imposades a condemnats per delictes sexuals en virtut de la Llei orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual. Aquesta xifra inclou les 20 rebaixes de què ja havia informat l'òrgan al novembre, de manera que aquest divendres se sumen 22 nous casos.

Segons ha precisat el TSJ madrileny, a l'Audiència Provincial de Madrid s'han revisat d'ofici 218 causes per abusos i/o agressions sexuals i 148 sentències a petició de part. Com a conseqüència de la revisió, a l'11,2% dels casos s'ha rebaixat la pena, mentre que al 23,5% han estat desestimades; el percentatge restant segueix en tramitació.

El recompte d'aquest divendres també inclou una actualització de les rebaixes registrades a la Comunitat Valenciana. Fonts del TSJ en aquesta comunitat consultades han confirmat que ja comptabilitzen uns 33 casos de revisions a la baixa, que inclouen les 15 que figuraven al comptador fins ara, de manera que aquest divendres s'hi afegeixen 18 noves rebaixes.

Al marge, el TSJ d'Aragó ha confirmat un cas nou a Saragossa. El TSJ de Canàries, per part seva, ha comunicat una nova rebaixa que ha comportat una excarceració després que l'Audiència Provincial de Las Palmas hagi modificat de 12 a 7 anys la pena de presó imposada a l'home condemnat per un delicte d'agressió sexual amb l'atenuant de drogoaddicció.

Amb les 42 noves rebaixes comptabilitzades entre dimecres i dijous, el nombre de condemnats per delictes sexuals que s'han vist beneficiats per la llei del 'només sí que és sí' ha passat de 202 a 243 en un dia. La setmana passada la llista registrava 181 casos.

Aquest mateix divendres, la ministra de Justícia, Pilar Llop, ha lamentat que la 'llei del només sí que és sí' no hagi tingut "els efectes desitjats" i ha assegurat que en l'àmbit del dret transitori el Govern "va pensar que seria aplicable un altre tipus de resposta" d'acord amb la proposta per la Fiscalia General de l'Estat al decret en què interpretava la seva aplicació.

CASOS PER COMUNITATS AUTÒNOMES



El 20 de gener, es confirmen revisions de sentència i rebaixes de pena a 17 comunitats autònomes. Segons les dades recollides fins ara per Europa Press, consten 42 a Madrid, 35 al País Basc, 33 al País Valencià, 21 a Galícia, 20 a Andalusia, 18 a Balears, 16 a Castella i Lleó, 13 a les Canàries, 12 a Astúries , 8 a Extremadura, 7 a Cantàbria, 6 al Suprem, 5 a Catalunya, 2 a Múrcia, 2 a La Rioja, 2 a Aragó, 1 a Castella-la Manxa i 1 a Navarra.

D'aquests 244 casos, 19 han comportat l'excarceració de condemnats: 6 de Madrid, 2 de Balears, 2 de Galícia, 2 a la Comunitat Valenciana, 2 de Cantàbria, 1 a Extremadura, 1 a Castella i Lleó, 1 a Astúries, 1 a les Canàries i 1 al País Basc --per ordre del Tribunal Suprem--.

Entre les rebaixes més substancials registrades, en consten dues a Cantàbria en què es va reduir la pena de presó en 7 anys. Així, els condemnats van passar de penes de 18 anys a 11 anys per una agressió sexual a una noia en un hostal de Santander.

Els casos aquí comptabilitzats representen una estimació a la baixa, atès que no tots els TSJ porten un registre actualitzat al dia del nombre de casos de rebaixes que es dicten als seus tribunals.

"MÉS FAVORABLE AL REU"



En els 244 casos registrats fins ara, els magistrats expliquen que aquestes revisions i rebaixes de condemnes es fan perquè el mateix Codi Penal, a l'article 2.2, estableix que sempre s'haurà d'aplicar la llei "més favorable" al reu.

La llei del 'només sí que és sí' ha provocat que el delicte d'agressió sexual absorbeixi el d'abús sexual , cosa que significa que un delicte que fins ara recollia una conducta més greu n'incorpori una de menor gravetat, per la qual cosa la forquilla penal també s'ha ampliat per abastar tot el ventall de comportaments penats ara com a agressió sexual.

Així doncs, les fonts jurídiques consultades expliquen que el nombre de casos en què s'apliquen les rebaixes continuarà creixent davant les revisions pendents a totes les comunitats autònomes.

EL CRITERI DEL SUPREM



El Tribunal Suprem ha assegurat a la sentència sobre el 'cas Arandina' que l'aplicació de la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual és "obligatòria" per ser "més favorable" al reu.

L'alt tribunal va haver de fer ús de la modificació penal al revisar la sentència del 'cas Arandina' i va condemnar a 9 anys de presó --i no a 10, com demanava la Fiscalia-- dos exjugadors d'aquest club de futbol en aplicar la llei del 'només sí que és sí'.

Els magistrats van elevar les penes --des dels 4 i 3 anys que havia fixat el TSJ de Castella i Lleó-- després d'eliminar l'atenuant que s'havia apreciat per la proximitat d'edat i de maduresa entre condemnats i víctima.

El Suprem ja ha rebaixat 6 penes de presó relatives a delictes d'agressió sexual des que va entrar en vigor la reforma del Codi Penal. Una ha comportat una excarceració al País Basc.

Les fonts consultades expliquen que, tot i que el cas Arandina va ser una primera manifestació, no serveix per fixar doctrina perquè és un assumpte que ja estava pendent d'un recurs de cassació i tenia elements jurídics a ponderar més enllà de la nova llei.

Les mateixes fonts indiquen que perquè el Suprem aclareixi les regles d'aplicació del 'només sí que és sí' a les sentències fermes haurà de fallar en el mateix sentit en casos similars. I fins i tot aconseguir-ho podrien passar mesos, apunten.