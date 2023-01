Al desembre, científics de la Universitat de Sidney a Austràlia van anunciar un gran avenç. Utilitzant la piròlisi i elèctrodes de carboni van millorar la reactivitat del sofre i la reversibilitat de les reaccions entre el sofre i el sodi, aconseguint una bateria de sals que tenia quatre vegades la capacitat de les bateries de Liti i una vida útil més gran.

Els avantatges d'aquestes bateries, quan es facin comercialment viables, són molts perquè el sodi s'extreu de l'aigua del mar, i el sofre es troba en abundància a tot el món. D'aquesta manera, els materials per a les bateries elèctriques deixaran de ser estratègics.

A més, el sodi i el sofre són fàcils de reciclar i molt menys tòxics que el liti i en operar a temperatura ambient, no hi ha risc que fonguin els dispositius on s'instal·lin.

D'aquesta manera s'elimina un dels problemes d'aquesta bateries que calia escalfar per activar-les per fondre les sals. Les bateries de sodi i sofre, fins ara calia escalfar-la a 300-350ºC. Per això el gran repte dels científics i enginyers des de fa anys era aconseguir bateries de sals a temperatura ambient com les de sals dissoltes de sodi i sofre.