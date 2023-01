Els AVE arribaran a París aquest mateix any|@EP

Renfe oferirà abans de l'estiu els seus serveis d'alta velocitat entre Madrid i Marsella i Barcelona i Lió , per arribar posteriorment a París abans que s'acabi l'any, segons ho ha anunciat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Es tracta d'un dels acords aconseguits entre Espanya i França en el marc de la Cimera Hispano-Francesa celebrada aquest dijous a Barcelona, on es va signar l'anomenat Tractat de Barcelona , que segella una aliança estratègica entre tots dos països.

La ministra va aprofitar les trobades mantingudes amb els seus homòlegs francesos per reivindicar el compromís d'Espanya amb l'impost al transport sostenible i la liberalització d'èxit de l'alta velocitat a Espanya, que ha suposat l'entrada de l'operador públic francès, SNCF, a través d'Ouigo, als principals corredors de tren d'Espanya.

Tot i això, ha demanat una empenta similar des de França, on, malgrat el procés de liberalització afavorit per Europa, encara no ha entrat cap competidor, especialment Renfe, que fa anys que intenta operar al país veí, però els tràmits administratius i l'homologació de trens ho han dificultat.

Tot i això, a la Cimera celebrada a Barcelona, el Govern francès va manifestar a la ministra que facilitarà a les empreses espanyoles que puguin operar en els serveis ferroviaris de França. " Espanya jugarà un paper determinant en la liberalització ferroviària d'Europa ", va dir Raquel Sánchez, després de conèixer aquest compromís de França.

En aquesta línia, la ministra va assegurar que Renfe oferirà abans de l'estiu els seus serveis ferroviaris als trajectes Barcelona-Lió i Madrid-Marsella , i entre Lió i París abans que s'acabi de l'any.

Precisament, les proves dels trens AVE entre Madrid i Marsella i Barcelona i Lió ja han començat aquesta setmana , i Renfe ja compta amb els primers maquinistes habilitats. La resta, fins a completar la plantilla òptima, ho farà de manera progressiva, durant les properes setmanes, mentre que el personal d'intervenció ja ha rebut la formació i l'habilitació necessàries.

En una primera fase, posarà en circulació trens d'alta velocitat entre Madrid i Marsella i entre Barcelona i Lió els dies alterns, amb sis circulacions setmanals a cada trajecte. En una segona fase, els trens circularan tots els dies de la setmana i dues vegades al dia, fet que suposa 28 circulacions a la setmana entre els dos trajectes.