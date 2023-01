Alfonso Guerra, sobre el 'només sí que és sí': "Quan persones sense competència redacten una llei, passa això"|@EP

L'exvicepresident del Govern Alfonso Guerra ha carregat contra el Ministeri d'Igualtat , dirigit per Irene Montero, en relació amb la llei del 'només sí que és sí'. Ha defensat que la situació actual és perquè la redacció de la norma s'ha deixat a "persones sense competència" . "Cal rectificar immediatament", ha assegurat per afegir que " algú haurà de pagar per aquesta mostra d'incompetència total que pot comportar molts mals".

Guerra ha recollit a Cadis el II Premi José Pedro Pérez-Llorca i Rodrigo, que reconeix els valors emanats de la Constitució del 1978, atorgat pel Col·legi d'Advocats de Cadis, i, a preguntes dels periodistes, ha assenyalat que “quan una llei té les conseqüències que està tenint, la primera conclusió immediata és que hi ha hagut una incompetència legislativa , que la tècnica legislativa ha estat penosa ”.

En aquest sentit, ha afegit que " quan es lliura la redacció d'una llei d'aquesta envergadura a persones que no tenen competència per fer-ho, el més normal és que passi el que està passant".

Per això, segons la seva opinió, " cal rectificar-la, immediatament ", a més que " algú haurà de pagar per aquesta mostra d'incompetència total que pot comportar molts mals, perquè no només és que es rebaixin penes, en contra del que es pensava que passaria amb la llei, és que si tinguéssim la terrible desgràcia que un d'aquests alliberats tornés a delinquir al mateix terreny, seria espantós".

Finalment, l'exdirigent socialista ha afirmat que el fet de “que no hi hagi hagut encara a l'equip redactor que ha fet la Llei un gest de dimissió col·lectiva, em sembla una mica estrany ”.

Alfonso Guerra ironitza sobre la decadència catalana

L?exvicepresident del Govern també s?ha manifestat sobre la protesta d?aquest dijous a la cimera hispanofrancesa. Ha qualificat d'"incongruències" la situació protagonitzada pel president de la Generalitat, Pere Aragonés, i el líder d'ERC Oriol Junqueras. " Donen fe que hi ha una societat en decadència ", ha dit.

"Teníem el president de la Generalitat plorant pels cantons perquè li donessin un trosset de taula per poder saludar el Cap d'Estat de França , quan mai no vol saludar el Cap d'Estat d'Espanya, cosa que és l'absurd ja és portat al límit “, ha afegit.