Joana Sanz, la dona de Dani Alves, es pronuncia després de la detenció del seu marit|@EP

La model Joana Sanz, dona de Dani Alves, que ha passat la primera nit a la presó després de ser acusat d'una violació, s'ha pronunciat per primera vegada des de la detenció del marit. La dona ha demanat "respecte" i "privadesa" als mitjans de comunicació.

"Demano si us plau als mitjans de comunicació que estan fora de casa que respectin la meva privadesa en aquest moment. La meva mare ha mort fa una setmana, tot just he començat a assumir que ella ja no està perquè em turmentin amb la situació de el meu marit", ha escrit al seu perfil d'Instagram.

El calvari de Joana Sanz

La parella del futbolista, la model canària de 29 anys, està travessant una situació veritablement complicada després de perdre la mare fa poc més d'una setmana a causa del càncer.