Paco León reuneix part de l'inoblidable repartiment d''Aída'

Han passat 10 anys des que Aída digués adéu als milers de seguidors. La sèrie, que va sorgir com a spin off de la inoblidable 7 Vidas, va marcar un abans i un després en tota una generació, que estava atenta al televisor per no perdre's les aventures de la família García, els seus veïns i amics.

Tot i l'inevitable pas del temps, els llogaters del fictici barri madrileny d'Esperanza Sur continuen aixecant passions entre els seus fans, que no perden la pista dels actors que es van encarregar de desfermar riallades, setmana rere setmana, durant deu temporades. Tant és així que el refrescant retrobament d?una part del repartiment ha omplert de nostàlgia els espectadors de la mítica ficció espanyola.