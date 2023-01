La ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

El vicesecretari general d'Organització del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assegurat que, si s'extrapolen les xifres de beneficiats fins ara per la llei del 'només sí que és sí', aquesta legislatura podria acabar amb 1.200 agressors sexuals amb rebaixa dels seus penes.

Tellado s'ha referit que, fins ara, 200 agressors sexuals han vist reduïdes les penes des de l'entrada en vigor d'aquesta norma, vuit a Extremadura, un extrem, ha dit, pel qual el president del Govern, Pedro Sánchez , "ha aconseguit" passar a la història per aquestes "xifres del terror".

"Si extrapolem les xifres podríem dir que acabarem la legislatura amb 1.200 agressors sexuals beneficiats de la incompetència de Pedro Sánchez i Irene Montero", ha subratllat el popular.

El vicesecretari general d'Organització del PP ha realitzat aquestes declaracions durant la seva intervenció a l'acte de presentació de Fernando Pizarro com a candidat a la reelecció a l'alcaldia de Plasència (Càceres), en què també ha participat la presidenta del PP extremeny, María Guardiola .

En aquesta línia, Miguel Tellado ha considerat que és "greu" equivocar -se i tenir a Espanya un govern "incompetent i insensat", però ha indicat que "més greu és no reconèixer l'error per la supèrbia d'un president instal·lat en la veritat absoluta" .

"Ha aconseguit passar a la història per dades francament preocupants i per dades francament greus", ha assenyalat, alhora que ha afegit que, davant d'ells, el PP té l'"obligació moral" i "ètica" d'aprofitar cada oportunitat de parlar a públic i davant els mitjans per dir-li al Govern que "ja n'hi ha prou".

"El Govern ha de rectificar el seu error en aquesta llei i el Govern té l'obligació d'assumir les responsabilitats polítiques derivades d'un error tan greu. Pedro Sánchez ha de cessar avui i no demà la ministra d'Igualtat i Pedro Sánchez ha d'assumir les responsabilitats polítiques de una decisió inadmissible en un estat de dret", ha incidit.

Tot i això, Miguel Tellado ha considerat que la rebaixa de penes de la llei del 'només sí que és sí' no serà l'únic llegat negatiu que Pedro Sánchez deixarà els espanyols, per la qual cosa ha proposat als ciutadans que li diguin "no" al president del Govern.

Així, segons ha dit, Espanya "no mereix un govern que viu a l'esquena de la realitat" i que "no està disposat a posar solucions als problemes existents perquè està instal·lat a la negació de tots".

D'aquesta manera, ha recalcat que Sánchez ha de ser el president de l'únic país de la UE que avui no ha recuperat els nivells de riquesa anteriors a la pandèmia i del que lidera la desocupació a Europa, amb una taxa que duplica la mitjana europea.

També té Sánchez el "discutible honor" de ser un president de "rècords", entre els quals hi ha el deute públic, a més de ser "plusmarquista" en inflació.

"No hem tingut mai a Espanya un govern tan desconnectat de la realitat social que viu el seu país. Mai no, és que això ja ha passat i el president en aquell moment es deia Rodríguez Zapatero", ha assegurat.

"Canviar les coses està a les nostres mans i hi ha una pulsió de canvi que recorre tot Espanya, recorre Extremadura i recorre tot un país, una pulsió de canvi que diu al socialisme no, que diu a Pedro Sánchez no i que diu aquí a Extremadura a Fernández Vara no”, ha conclòs.