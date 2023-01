Concentració a Barcelona contra el Govern de Pedro Sánchez

Unes 500 persones -segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona - s'han concentrat aquest diumenge a la plaça Sant Jaume contra la "denigrant deriva" del Govern de Pedro Sánchez , segons el manifest llegit durant la concentració.

Més de 70 entitats s'han adherit a la protesta convocada per Catalunya Suma sota el lema "Espanya no es ven ¡No al xantatge separatista!" , que ha reunit representants polítics, com el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández; el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, i la líder de Valents i alcaldable per Barcelona, Eva Parera.

Entre les entitats adherides hi ha l'organització de joves S'ha Acabat!, el sindicat policial Jupol i el moviment Espanya i Catalans, entre d'altres.

Els concentrats han onejat banderes d'Espanya i han mostrat pancartes amb lemes com '155 a Sánchez' i també 'Alta traïció' amb una fotografia del president del Govern, Pedro Sánchez.

Entre els càntics dels assistents, s'han pogut escoltar crits de 'Govern dimissió', 'Espanya no es ven' i 'Pedro Sánchez a presó'.

MANIFEST



Dos joves d''Espanyols a peu' han llegit el manifest, segons el qual "l'actual deriva del Govern està dirigida a coartar i immobilitzar les estructures bàsiques de l'Estat amb l'objectiu de controlar tots els aspectes de la vida dels espanyols".

Segons l'entitat, el Govern està "disposat a pactar amb els enemics de la nació espanyola amb l'única finalitat d'aconseguir les seves polítiques, fins i tot amb concessions que van en contra de la unitat d'Espanya mateixa".

El manifest també critica "l'assalt als alts tribunals de Justícia amb l'ànim d'acabar amb la imprescindible separació de poders en una veritable democràcia moderna".