Renfe preveu posar en marxa el 2023 un total de 253 trens turístics de divers contingut, fet que suposa un increment del 30% respecte a la que es va produir el 2022, any en què Renfe va posar en marxa 170 trens amb contingut turístic, als que van viatjar 23.597 clients, segons informa el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Aquests trens faran els seus recorreguts per diferents comunitats autònomes. L'increment més gran de viatges es produirà en el segment dels trens turístics de luxe Transcantàbric, Al-Andalus, Costa Verda Express i Expresso de la Robla, que segons les previsions realitzaran un total de 96 viatges, un 57% més dels 61 viatges que es van realitzar el 2022 i que van comptar amb una ocupació de 2.157 viatgers.

Així mateix, en relació amb els trens temàtics, segons les previsions de Renfe, aquests trens realitzaran 87 circulacions, fet que suposa un increment del 52% respecte al 2022 , quan van circular 57 trens de turisme temàtic amb una ocupació de 4.677 viatgers. Els trens de turisme temàtic fan viatges d'un dia amb contingut cultural i gastronòmic. Destaquen les rutes turístiques que cada estiu es posen en marxa a Galícia, a les quals a l'edició 2023 se'n van incorporar dues de noves, la 'Ruta de les Camèlies' i la 'Ruta Experiència Mega i la Corunya 1906'.

En el context dels trens de turisme temàtic, Renfe ha signat a Fitur acords d'intencions que impliquen noves rutes. Així, amb la Junta de Castella-la Manxa que estableix un calendari de viatges a diverses destinacions d'Albacete, Conca, Talavera de la Reina o Guadalajara. També a Extremadura es posaran en marxa una sèrie de trens que al llarg de l'any realitzaran fins a cinc rutes turístiques segons l'acord entre Renfe i la Junta d'aquesta comunitat autònoma.

A més, Diputació de Barcelona, en el seu interès per donar a conèixer la província, ha aconseguit un acord d'intencions amb Renfe per programar, a partir de la primavera que ve, rutes temàtiques que permetin desenvolupar el turisme a tot el territori provincial comptant amb el tren com el millor aliat per conèixer la seva gastronomia, el termalisme o el modernisme, que, a més de a la capital, a principis del segle XX es va desenvolupar a múltiples localitats barcelonines.

Com a complement dels segments de luxe i temàtic Renfe gestiona trens turístics amb la denominació genèrica d'històrics, com el de la Maduixa o el del Nadal, que segons les previsions de l'empresa el 2023 realitzaran 52 circulacions, un nombre similar a les que es van posar en marxa el 2022, que van comptar amb una ocupació de 17.377 viatgers.