Foto: Europa Press

Aquest dilluns 23 de gener han de seure, de nou, els representants dels metges de Catalunya i de la Generalitat per treballar i intentar desbloquejar la vaga convocada pel sector els dies 25 i 26 d'aquest mes. Tot i això, hi ha més professionals de la salut que han alçat la veu per protestar per la seva situació: el sector de la infermeria. De fet, el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) assegura que estan en una situació "de crisi" i "al límit per l'augment de les necessitats assistencials de les persones, famílies i comunitats a tots els àmbits datenció”.

La situació els ha portat a publicar un comunicat en què apunten que han fet arribar les seves demandes de forma reiterada a la Conselleria de Salut de la Generalitat, però que “el lideratge i les responsabilitats” que exerceixen i que han d'assumir “no estan alineades amb la nostra retribució". Lamenten també “una falta de reconeixement que impossibilita el nostre accés a llocs de treball i càrrecs de planificació i gestió”.

El CCIIC assegura que la situació pot empitjorar en els propers anys per dos motius: es preveu una jubilació imminent de moltíssims professionals del sector , cosa que se suma a l' abandó que una altra gran quantitat ha acabat fent pels salaris i les condicions laborals precàries" i "l'impacte de la pandèmia".

Per això, considera que és urgent que el Govern els faci cas en set demandes.

- Fer efectiva la categoria especialista en l'àmbit formatiu amb 6 anys de formació (cosa que ja passa a altres comunitats autònomes) i establir les bases per regularitzar la Pràctica Avançada .

- Equiparar, contractualment, les infermeres amb la resta de graduats universitaris . D'aquesta manera, professionalment passarien de formar part del grup A2 a l'A1, cosa que es veuria reflectida en millores salarials i possibilitat de progressar laboralment.

-Tenir les eines per desenvolupar un pla de carrera . Delimitar clarament les competències i les responsabilitats del personal júnior i sènior i que el salari també s'incrementi progressivament en funció de l'experiència treballant.

- Impulsar l' equiparació salarial del personal que treballa en l'àmbit sociosanitari i residencial amb altres àmbits .

- Garantir que hi hagi una major presència d'infermeres en el disseny de les planificacions i de la direcció estratègica . Segons el CCIIC, cal aprofitar la seva experiència i fer que aquests tinguin "una visió transformadora" i que estiguin "centrats en les persones".

- Tirar endavant “ pràctiques efectives i innovadores ”.

- Donar valor al grau de competència científica, tècnica, humana i social de les cures a la pràctica assistencial , revisant els marcs actuals i incorporant les eines necessàries per millorar l'atenció.