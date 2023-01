Arxiu - Façana del Tribunal Constitucional

El nou Tribunal Constitucional (TC) celebrarà la setmana que ve el primer Ple jurisdiccional, que anirà carregat d'assumptes. Així, abordarà les abstencions dels magistrats Juan Carlos Campo i Laura Díez i les recusacions de Vox contra ells i els seus companys María Luisa Segoviano i Cándido Conde-Pumpido , a més d'estudiar l'admissió a tràmit del recurs dels de Santiago Abascal contra la coneguda com 'llei del només sí és sí'.

Segons les fonts de la cort de garanties, Campo i Díez van comunicar la seva decisió d'abstenir-se davant l'ordre del dia del Ple que arrencarà dimarts que ve, ja que inclou entre els seus assumptes la impugnació de Vox de la llei de llibertat i garantia sexual. d'aquest partit i el PP per la votació de la reforma laboral, i un de relacionat amb la imposició del 25% de castellà a les aules catalanes.

Díez, exalt càrrec de Moncloa, va optar per apartar-se perquè el Ple abordarà un recurs d'Omnium Cultural contra la decisió del TC de rebutjar la seva personació en la qüestió d'inconstitucionalitat formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè el Constitucional reviseu la llei aprovada pel Govern que elimina l'obligatorietat d'impartir el 25% de les classes en castellà.

Tot i això, les fonts indiquen que, una vegada ratificada la seva abstenció en el Ple respecte a la impugnació d'Omnium Cultural --ponència del magistrat Ricardo Enríquez--, aquesta s'estendrà a la ponència sobre els recursos de Partit Popular i Ciutadans contra la llei catalana, que va recaure sobre Díaz en heretar tota la cartera d?assumptes del ja exmagistrat del TC Antonio Narváez.

La raó de l'abstenció de Díez és que va signar diversos dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, en qualitat de vicepresidenta, a favor de no imposar aquest percentatge del castellà a les aules de la comunitat autònoma.

Pel que fa a Campo, ha optat per no participar en les deliberacions sobre l'admissió o no a tràmit del recurs de Vox contra la 'llei del només sí és sí' --ponència de Ramón Sáez-- perquè quan el Govern la va elaborar encara era ministre de Justícia.

També s'ha apartat de la discussió sobre una sèrie de requeriments d'informació --ponència també de Ramón Sáez-- relacionats amb els recursos llançats pel diputat popular Alberto Casero, el PP i Vox contra la votació de la reforma laboral perquè es dirigeixen contra la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, actual parella de Campo.

Els recurrents combaten la decisió de Batet de no permetre que Casero votés presencialment després que emetés un 'sí' telemàticament , vot que va ser clau perquè la reforma laboral quedés aprovada el 3 de febrer de 2022, i que els lletrats del Congrés dels Diputats van concloure que es va deure a un error humà, no a una fallada del sistema de votació a distància.

Cal recordar que, després de sortir del Ministeri de Justícia i ocupar la seva plaça de magistrat a la Sala Penal de l'Audiència Nacional, Campo també va haver d'abstenir-se de participar en decisions relacionades amb causes vinculades a partits polítics, com les peces del 'cas Villarejo' conegudes com a 'Dina' i 'Kitchen'.

RECUSACIONS DE VOX



A més, el Ple del TC abordarà les recusacions formulades per Vox contra aquests dos magistrats, la seva companya María Luisa Segoviano i el president del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido , per evitar que formin part de les deliberacions relatives al recurs presentat pel partit polític contra la reforma penal que ha derogat la sedició i ha modificat la malversació.

Vox ha apuntat Campo per la seva relació amb Batet i els seus anteriors càrrecs com a ministre de Justícia i diputat socialista, en considerar que podria "tenir interès directe o indirecte" per ser una llei "que els seus excompanys del grup parlamentari han aprovat".

En relació amb Díez, el partit la va assenyalar per haver "participat directament o indirectament en l'assumpte objecte del plet, a causa de la seva condició d'alt càrrec al Ministeri de Presidència i ser personal de confiança del ministre Félix Bolaños".

Sobre Segoviano, va esmentar les seves declaracions "mentre era magistrada emèrita del Tribunal Suprem". En concret, quan aquesta es va referir a l'autodeterminació en els termes següents: "Aquest és un tema molt complex, summament complex. És un tema amb moltes arestes que cal estudiar".

Finalment, de Conde-Pumpido va destacar la seva "especial vinculació amb el partit de Govern" i per "haver estat defensor o representant d'alguna de les parts o intervenir en un plet com a fiscal".

ALTRES ASSUMPTES



D'altra banda, el TC estudiarà l'admissió del recurs del president del Govern contra l'article 12 de la Llei de la Generalitat de Catalunya 1/2022, de 3 de març, que modifica la destinada a "afrontar l'emergència a l'àmbit de la vivenda" , amb María Luisa Balaguer com a ponent.

Aquest precepte imposa l'"obligació" d'"oferir una proposta de lloguer social abans d'interposar determinades demandes judicials", com les de desnonament, per reclamacions de deute.

Ja en primera deliberació, la cort de garanties analitzarà un altre recurs de Vox contra l'article 2 del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 4/2022 de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer, de la ponència del qual s'ocupa igualment Sáez.

L'article impugnat modifica l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient per a les "activitats de producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica" i indica que "l'augment de recaptació que es verifiqui per la diferència entre els tipus de gravamen" nous i vells "queda afectat el finançament d'actuacions de transició energètica".